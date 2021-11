Gabriel Martinelli sai do banco e garante vitória do Arsenal sobre o Newcastle

Da Redação

Depois da goleada por 4 a 0 sofrida para o Liverpool na semana passada, o Arsenal se recuperou no Campeonato Inglês ao vencer o Newcastle por 2 a 0 neste sábado, com participação importante do brasileiro Gabriel Martinelli, que saiu do banco de reservas para marcar o segundo gol da partida válida pela 13ª rodada. O primeiro a balançar a rede foi Bukayo Saka.

O resultado conquistado no Estádio Emirates deixa o Arsenal com 23 pontos, na quinta colocação da liga nacional, sem chances de perder a posição até o final da rodada. Já o Newcastle, único time que ainda não venceu no campeonato, continua em péssima fase, na lanterna, com apenas seis pontos somados em seis empates.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o time londrino usou a qualidade na troca de passes para tirar o zero do placar aos dez minutos da etapa final. O lance bem articulado terminou com Nuno Tavares dominando na entrada da área e girando rápido para servir Saka, que bateu rasteiro de perna esquerda e colocou a bola na rede.

Alguns minutos depois, o autor do gol saiu do gramado para dar lugar a Martinelli. Com pouco mais de um minuto em campo, o jovem de 20 anos, revelação do Ituano, recebeu um belo lançamento de Tomiyasu e concluiu de primeira, com a bola no ar, para garantir a vitória do time comandado por Mikel Arteta.

O gol que fechou o placar foi o primeiro de Martinelli na temporada. Dos 16 jogos disputados pelo Arsenal até agora, ele participou de nove, quatro vezes como titular e cinco saindo do banco de reservas.

O Arsenal volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Manchester United pela 14ª rodada do Campeonato Inglês, no Old Trafford. Um dia antes, o Newcastle recebe o Norwich no St. James Park.