Gabriel Martinelli encaminha ida ao futebol saudita em negócio de R$ 390 milhões

O Al-Hilal está disposto a abrir o seu cofre para tirar o atacante brasileiro Gabriel Martinelli do futebol inglês. O clube saudita está encaminhando uma oferta ao Arsenal que supera o montante de 65 milhões de euros (algo em torno de R$ 390 milhões).

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, as negociações estão em um estágio avançado. As cifras colocam a possível saída do atleta como uma das mais altas na história do atual campeão da Premier League.

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A transação ganha força principalmente pelo fato de o jogador de 25 anos ter perdido espaço no time titular na última temporada. Após perder a posição para Leandro Trossard no ataque, ele agora também tem a concorrência do grego Christo Tzolis que trocou o Club Brugge pela Inglaterra.

Martinelli vê com otimismo uma mudança para o futebol da Arábia Saudita e surge como principal candidato para substituir Malcolm, que rescindiu o seu contrato e acertou a transferência para os Emirados Árabes Unidos.

Revelado pelo Ituano, Martinelli desembarcou em Londres em 2019. Pelo clube londrino, ele disputou 278 partidas e balançou as redes em 62 oportunidades. Com duas Copas do Mundo no currículo pela seleção brasileira, o jogador está em seu último ano de contrato - vínculo atual com o Arsenal expira na metade de 2027.