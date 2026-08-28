Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Gabriel Martinelli encaminha ida ao futebol saudita em negócio de R$ 390 milhões

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Al-Hilal está disposto a abrir o seu cofre para tirar o atacante brasileiro Gabriel Martinelli do futebol inglês. O clube saudita está encaminhando uma oferta ao Arsenal que supera o montante de 65 milhões de euros (algo em torno de R$ 390 milhões).

De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, as negociações estão em um estágio avançado. As cifras colocam a possível saída do atleta como uma das mais altas na história do atual campeão da Premier League.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A transação ganha força principalmente pelo fato de o jogador de 25 anos ter perdido espaço no time titular na última temporada. Após perder a posição para Leandro Trossard no ataque, ele agora também tem a concorrência do grego Christo Tzolis que trocou o Club Brugge pela Inglaterra.

Martinelli vê com otimismo uma mudança para o futebol da Arábia Saudita e surge como principal candidato para substituir Malcolm, que rescindiu o seu contrato e acertou a transferência para os Emirados Árabes Unidos.

Revelado pelo Ituano, Martinelli desembarcou em Londres em 2019. Pelo clube londrino, ele disputou 278 partidas e balançou as redes em 62 oportunidades. Com duas Copas do Mundo no currículo pela seleção brasileira, o jogador está em seu último ano de contrato - vínculo atual com o Arsenal expira na metade de 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
furtebol futebol saudita MARTINELLI R$ 390 milhões
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV