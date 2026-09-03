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Gabriel Martinelli é anunciado pelo Al-Hilal em venda recorde de R$ 413 milhões do Arsenal

Transação de 60 milhões de libras torna-se a maior da história do clube inglês

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Gabriel Martinelli é anunciado pelo Al-Hilal em venda recorde de R$ 413 milhões do Arsenal
Autor Martinelli apresentado pelo Al-Hilal - Foto: Divulgação/Al Hilal / Esporte News Mundo

O atacante Gabriel Martinelli foi oficializado nesta quinta-feira (3) como o novo reforço do Al-Hilal. A negociação selou a saída do jogador da seleção brasileira do Arsenal, em um contrato válido por quatro temporadas. Para fechar o acordo com os ingleses, o clube da Arábia Saudita investiu 60 milhões de libras (cerca de R$ 413 milhões), marcando a maior venda da história da equipe londrina, segundo informações da Sky Sports. O montante superou a transferência do meio-campista inglês Alex Oxlade-Chamberlain para o Liverpool em 2017, que custou 40,89 milhões de euros (aproximadamente R$ 242,1 milhões na cotação da época).

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A cerimônia de assinatura do vínculo ocorreu na noite de quinta-feira no Almajdiah Sport Hub, sob a liderança do presidente do clube saudita, Príncipe Nawaf bin Saad. No Al-Hilal, Gabriel Martinelli vestirá a camisa número 7, anteriormente utilizada pelo uruguaio Darwin Núñez — emprestado ao Al-Diriyah —, e chega com o objetivo de ocupar a lacuna no setor ofensivo deixada pelo também brasileiro Marcos Leonardo, vendido ao Ajax.

Apesar da expectativa do atleta em ganhar mais espaço no elenco comandado por Mikel Arteta após a saída de Trossard, Martinelli não estava nos planos do técnico espanhol para a sequência do trabalho, assim como ocorreu com Gabriel Jesus, negociado com o Barcelona. O jogador brasileiro, contudo, recebeu homenagens da diretoria dos Gunners pela trajetória construída ao longo de sete anos de prestação de serviços no futebol inglês.

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Contratado pelo Arsenal em julho de 2019 junto ao Ituano, Gabriel Martinelli acumula 278 partidas disputadas e 62 gols marcados em todas as competições pelo time inglês. Durante sua passagem por Londres, o atacante conquistou o título da Premier League na última temporada, a Copa da Inglaterra de 2020 e a Supercopa da Inglaterra em 2023. As atuações pelo clube também consolidaram sua trajetória na seleção brasileira, somando 27 jogos pela equipe nacional, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, além de participações na Copa América de 2024 e nas Copas do Mundo de 2022 e 2026.

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