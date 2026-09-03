Gabriel Martinelli assina por 4 temporadas com o Al-Hilal em transferência recorde de R$ 413 mi

Gabriel Martinelli relutou o quanto pôde, mas não convenceu Mikel Arteta e deixou o Arsenal. O atacante da seleção brasileira foi oficializado pelo Al-Hilal nesta quinta-feira, em contrato por quatro temporadas. A esquadra saudita abriu os cofres e, segundo a Sky Sports, investiu 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 413 milhões) em transferência recorde dos londrinos. O jogador recebeu homenagem do clube inglês pelos sete anos de serviços prestados em excelência.

Antes da negociação de Martinelli, a maior venda do Arsenal havia sido de meio-campista inglês David Oxlade-Chamberlain, para o Liverpool, em 2017. Na ocasião, o rival desembolsou 40,89 milhões de euros (cerca de R$ 242,1 milhões).

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"Gabriel Martinelli assina com o Al-Hilal por quatro anos", anunciou o clube saudita. "A diretoria do Al-Hilal Club, presidida por Sua Alteza o Príncipe Nawaf bin Saad, contratou o jogador brasileiro Gabriel Martinelli, vindo do Arsenal FC, para integrar a equipe principal de futebol do clube por um período de quatro anos. A cerimônia de assinatura ocorreu na noite desta quinta-feira, no Almajdiah Sport Hub."

Martinelli vestiu a camisa 7 do clube saudita, que pertencia ao uruguaio Darwin Núñez, emprestado ao Al-Diriyah, mas chega para suprir a saída do compatriota Marcos Leonardo, negociado com o Ajax, da Holanda.

Depois da saída de Trossard, Martinelli mostrava confiança em ganhar espaços no Arsenal. Mas, assim como Gabriel Jesus, negociado com o Barcelona, estava fora dos planos de Arteta. O Arsenal prestou homenagem ao brasileiro.

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"Sempre um Gunner. Gabriel Martinelli se transferiu em definitivo para o Al-Hilal, da Liga Profissional Saudita. Gabi juntou-se a nós vindo do clube brasileiro Ituano em julho de 2019 e fez 278 jogos pelo clube em todas as competições, marcando 62 gols. Durante os sete anos em que esteve conosco, desempenhou um papel fundamental na conquista do Campeonato Inglês na temporada passada, da Copa da Inglaterra em 2020 e da Supercopa da Inglaterra em 2023", destacou o clube londrino.

"Nesse período, Gabi também se consolidou como jogador da seleção brasileira, disputando 27 partidas e representando seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, onde conquistou a medalha de ouro, além da Copa América de 2024 e das Copas do Mundo da FIFA de 2022 e 2026. Todos no Arsenal gostariam de agradecer a Gabi por sua contribuição ao clube e desejar a ele e sua família tudo de bom para o futuro."