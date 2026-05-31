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Gabriel Magalhães se declara ao Arsenal após erro na decisão da Champions

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 12:30:00 Editado em 31.05.2026, 12:36:31
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Um dia após a derrota na decisão da Champions League, o zagueiro Gabriel Magalhães se pronunciou pelas redes sociais e fez uma declaração ao Arsenal. Considerado um dos melhores jogadores em campo no tempo normal, o brasileiro se tornou o vilão ao perder o pênalti decisivo e dar o título para o Paris Saint-Germain-FRA.

"É doloroso, mas estou orgulhoso desta equipe e de tudo o que conquistamos juntos nesta temporada. Obrigado aos nossos fãs pelo apoio a cada passo do caminho".

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Pilar da defesa montada por Mikel Arteta, o defensor fez uma partida quase impecável diante dos franceses. Embora tenha tido mais finalizações durante a partida, o PSG não conseguiu grandes chances claras para matar a partida. O gol da equipe adversária saiu em um pênalti de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia, convertido pelo próprio georgiano.

Nas disputas por pênaltis, Eberechi Eze e o próprio defensor brasileiro erraram suas cobranças. O goleiro David Raya ainda defendeu a cobrança do português Nuno Mendes. Os compatriotas Lucas Beraldo e Gabriel Martinelli também foram para a marca da cal e conseguiram marcar.

Durante a temporada, Gabriel Magalhães realizou 54 partidas e anotou quatro gols. Ele foi destaque da equipe na conquista da Premier League e formou a melhor defesa da competição ao lado do equatoriano Piero Hincapié e do francês William Saliba. O Arsenal sofreu apenas 27 gols em 38 partidas no nacional.

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