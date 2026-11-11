Gabriel Magalhães quer seleção brasileira sólida na defesa: 'Importante não sofrer gols'

Um bom time começa com uma defesa eficiente. Foi essa linha de pensamento que o zagueiro Gabriel Magalhães defendeu nesta fase de treinamentos da seleção brasileira para os jogos da Data Fifa, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, em Singapura. O defensor do Arsenal se apoiou no bom desempenho do sistema defensivo de sua equipe na Premier League para justificar seu discurso. Nos dez jogos que fez pela competição, o time inglês não foi vazado em sete.

"Conversamos muito no clube sobre isso, sobre a qualidade do nosso elenco, e se não sofremos gol, estaremos mais próximos dos jogos. É algo que a gente conversa muito aqui na Seleção. É importante não sofrer gols. Temos jogadores de muita qualidade, que estão em grandes clubes", disse.

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Magalhães está entre os atletas mais experientes entre os nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os dois compromissos que a equipe nacional vai fazer agora em novembro. Na coletiva, ele comentou sobre a importância de passar um bom ambiente para quem está chegando.

"A gente sabe que é a camisa mais pesada do mundo, então a gente tenta passar também para eles a tranquilidade de poder desfrutar a cada momento, mas com muita responsabilidade. É receber os meninos novos da melhor forma possível e passar para eles nossa experiência. O mais importante é como você está vestindo a camisa da seleção".

Entre os nomes selecionados para os amistosos com Japão e Singapura, Ancelotti chamou, além de Magalhães, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Vitor Reis e Jair Cunha, o que deixa claro a intenção do treinador de iniciar uma fase de renovação na seleção.

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Revelado pelo Palmeiras, e atualmente no Manchester City, Vitor Reis, de 20 anos, também esteve na coletiva desta quarta-feira e falou da responsabilidade de estar nessa etapa da equipe nacional, que classificou como "nova era".

"Fico feliz e contente por estar nesta nova era da seleção. Nós, jogadores jovens, contamos com a tranquilidade de todos na Seleção para fazermos o nosso trabalho e mostrarmos por que estamos aqui", declarou.

Ele disse se espelhar em Gabriel Magalhães e falou da rotina sob o comando do chefe italiano. "Nos treinos, tentamos extrair o máximo dos jogadores da defesa. O Gabriel faz um trabalho fenomenal no clube e aqui. Na outra passagem, joguei com o Marquinhos, que é meu ídolo desde pequeno. Jogar com pessoas assim faz você crescer não apenas no futebol, mas também na parte humana", afirmou.

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Essa fase de renovação começa a ser testada a partir deste sábado, às 7h15 (horário de Brasília), em compromisso contra o Japão. O segundo jogo está marcado para a próxima terça-feira às 7h , diante de Singapura. Os dois duelos vão acontecer no estádio Nacional de Singapura.