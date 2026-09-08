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PREMIAÇÃO

Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr. são indicados ao Bola de Ouro

A cerimônia de entrega está programada para 26 de outubro

Escrito por (via Agência Brasil)
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Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr. são indicados ao Bola de Ouro
Autor A relação de concorrentes foi anunciada nesta terça-feira (08) - Foto: Reprodução/ Arsenal - CBF

O Brasil conta com os jogadores brasileiros Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gabriel Magalhães (Arsenal) na lista de 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 de melhor jogador do mundo. A relação de concorrentes foi anunciada nesta terça-feira (08) pelos organizadores – a revista France Football em parceria com a Uefa. A cerimônia de entrega está programada para 26 de outubro.

📰 LEIA MAIS: Flamengo e quatro jogadores brasileiros: veja todos os indicados aos prêmios da Bola de Ouro

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Maior vencedor da história do Bola de Ouro com oito troféus, o argentino Lionel Messi (Inter Miami) também está na lista. Já o atacante português Cristiano Ronaldo (Al Nassr), seis vezes vencedor, ficou fora da relação. O último vencedor do Bola de Ouro foi o O atual dono do troféu é centroavante Ousmane Dembélé (PSG).

O prêmio de melhor jogador do mundo considera os destaques da temporada 2025/26 durante as principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo.

Diferentemente dos anos anteriores quando ocorreu em Paris, a 70ª edição do Bola de Ouro será realizada excepcionalmente em Londres. A capital inglesa foi escolhida em homenagem ao ex-atacante Stanley Matthews, o primeiro da história a ser contemplado com o prêmio de melhor do mundo em 1956, quando defendia o Blackpool.

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leva em consideração os destaques da temporada 2025/26 e também teve a Copa do Mundo como um dos principais eventos do período de avaliação.

Indicados ao prêmio melhor do mundo

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)
Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
Marquinhos (PSG/Brasil)
Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
Nuno Mendes (PSG/Portugal)
Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
Michael Olise (Bayern de Munique/França)
Willian Pacho (PSG/Equador)
Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
Rodri (Barcelona/Espanha)
Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
William Saliba (Arsenal/França)
Ferran Torres (Barcelona e PSG/Espanha)
Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)
Vitinha (PSG/Portugal)


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Com informações da Agência Brasil

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