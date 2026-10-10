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Gabriel Jesus substitui Raphinha, marca e ajuda o Barcelona a vencer o Getafe em La Liga

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A pausa para a Super Data Fifa e o desfalque de Raphinha, principal destaque do time neste início de temporada, não esmoreceram o embalo do Barcelona, líder de La Liga com 100% de aproveitamento após oito rodadas. O time comandado por Hansi Flick derrotou o Getafe por 3 a 0 neste sábado, 10, no Camp Nou. Substituto do compatriota com a 9, Gabriel Jesus foi titular e marcou o segundo da vitória.

O Barcelona entrou em campo sabendo da vitória mais cedo do vice-líder de La Liga, o Atlético de Madrid, por 2 a 1 sobre Alavés. O time de Madri chegou aos 19 pontos e diminuiu provisoriamente a vantagem do clube catalão para 5 pontos. Além do desfalque do lesionado Raphinha, Flick promoveu outras alterações para poupar alguns jogadores para os próximos compromissos do Barcelona, e Pau Cubarsí e Pedri começaram no banco.

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Apesar de ocupar apenas a 13ª posição na classificação, o Getafe apresenta um sólido esquema defensivo e está entre as defesas menos vazadas do campeonato e era esperado um árduo confronto para o time da casa.

A previsão, porém, durou menos de dois minutos, quando Gordon contou com a sorte e abriu o placar. O atacante inglês "tabelou" com as pernas de um adversário ao tentar um passe e após a finalização na entrada da área foi beneficiado com um desvio na zaga.

Preso na marcação, Gabriel Jesus pouco apareceu no início do jogo. Gordon pela esquerda e Lamine Yamal pela direita protagonizavam os melhores lances do Barcelona. O atacante brasileiro de 29 anos passou a se movimentar mais, buscando jogo fora da área, participando mais da partida e ganhando destaque.

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A intensidade de Jesus ficou evidente quando ele participou ativamente, como último jogador de linha, na defesa em um contra-ataque do Getafe.Antes do jogo, Flick já havia ressaltado essa característica do atacante revelado pelo Palmeiras.

"Gabriel Jesus é muito forte na área, muito intenso, e eu vi como ele evoluiu conosco. Estou muito feliz com ele nessa posição", afirmou o técnico alemão. E foi essa intensidade, uma das marcas deste Barcelona, que nasceu o gol de Gabriel Jesus aos 30 minutos. O camisa 9 recuperou a bola dentro da área adversária, avançou em paralelo ao gol e chutou rasteiro e no canto. Koundé ainda desperdiçou uma chance clara e o primeiro tempo terminou 2 a 0, com 11 finalizações do time da casa e 2 dos visitantes.

No segundo tempo, Koundé se redimiu aos 28, após aparecer livre no centro da área após levantamento de Yamal. Gabriel Jesus foi substituído aos 35 e foi aplaudido pela torcida.

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Agora, o Barcelona deixa La Liga um pouco de lado e enfrenta o turco Galatasaray, fora de casa, na terça-feira, pela segunda rodada da Champions League após a goleada por 5 a 1 sobre o holandês Feyenoord na estreia do interclubes europeu.

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