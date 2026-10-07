Gabriel Jesus revela que cogitava voltar ao Brasil e vê semelhanças entre Yamal e Neymar

Gabriel Jesus enxergava dois caminhos para a carreira antes de receber a proposta do Barcelona: cumprir o contrato com o Arsenal ou voltar ao futebol brasileiro. A transferência para a Espanha abriu uma possibilidade que o atacante, de 29 anos, já considerava distante.

"Na minha cabeça, ou eu ficava no Arsenal até o fim do meu contrato ou voltava para o Brasil. Achei que a oportunidade de jogar no Barça tinha passado, mas Deus me surpreendeu de novo", afirmou em entrevista ao site do Barcelona.

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O brasileiro contou que a negociação avançou rapidamente depois de um período afastado da equipe inglesa. "Eu não queria ouvir falar em outra coisa. Vir para cá foi rápido e fácil", disse.

Contratado em setembro, Jesus assume a camisa 9 após a saída de Robert Lewandowski. A mudança encerra sua passagem pelo Arsenal, iniciado em 2022, depois de defender o Manchester City.

A oportunidade de jogar no Barcelona também aproxima o atacante de referências que marcaram sua formação. Ronaldo e Ronaldinho estão entre os nomes citados pelo brasileiro ao falar da história do clube. "Ronaldinho era uma lenda, trouxe alegria ao campo", afirmou.

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Jesus destacou ainda a satisfação de usar o número que pertenceu a Ronaldo no clube espanhol. Para ele, a responsabilidade tem relação com outra experiência da carreira: vestir a camisa 9 da seleção brasileira. "Também já vesti a camisa 9 da seleção brasileira, que para mim é a camisa mais prestigiosa do mundo, mas é um tipo bom de pressão", declarou.

Em seu primeiro mês no Barcelona, o atacante afirmou que ainda está em adaptação. Embora possa atuar em diferentes posições do ataque, indicou que pretende se concentrar na função de centroavante na equipe de Hansi Flick.

Ao avaliar os novos companheiros, Jesus aproximou algumas qualidades de Lamine Yamal das de Neymar, com quem dividiu o ataque da seleção brasileira.

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"Neymar é o jogador de futebol mais virtuoso com quem já joguei, conseguia fazer tudo com os dois pés. Para mim, ele é intocável", afirmou.

A comparação se concentra no drible e na personalidade do espanhol. Jesus também ressaltou a maturidade de Yamal apesar da juventude. "Ele ainda é muito jovem, mas faz coisas como um jogador maduro, como se tivesse 30 anos. Ele é um gênio que melhora a cada ano."