Gabriel Jesus perde chances, mas Arsenal bate PSV e encaminha vaga na Liga Europa

Gabriel Jesus faz um início de temporada muito bom no Arsenal e tinha tudo para ser o destaque da vitória sobre o PSV, no Emirates Stadium, por 1 a 0, pela Liga Europa, nesta quinta-feira. Mas o brasileiro não estava com a pontaria em dia e, apesar de criar bastante, desta vez passou em branco em jogo com enorme sufoco dos ingleses. Xhaka definiu o triunfo que deixou o líder do Grupo A muito próximo das oitavas de final.

Depois de ser poupado em outros duelos da Liga Europa, desta vez Gabriel Jesus iniciou a partida contra os holandeses, segundo colocados do Grupo A e que poderiam assumir a liderança caso ganhassem. O duelo decisivo, porém, foi amplamente dominado pelo time de Londres, que "cansou" de perder oportunidades.

Buscando convocação para a Copa do Mundo do Catar, Gabriel Jesus mandou muito perto em sua primeira chance, logo aos 21 minutos. Apesar de movimentada, a etapa inicial não teve gols. Na volta do intervalo, o Arsenal cresceu, sobretudo pelas jogadas iniciadas ou terminadas pelo camisa 9.

Logo aos seis minutos, Gabriel Jesus deixou Saka cara a cara com o goleiro Benitez, que salvou. No rebote, o brasileiro bateu fraco. Logo depois, ele passou por três defensores e chutou de pé esquerdo. Faria um golaço, mas novamente o goleiro do time holandês defendeu.

Antes de dar lugar para o compatriota e xará, Gabriel Magalhães, e ser aplaudido pela torcida, Jesus ainda desperdiçou mais duas oportunidades e viu Xhaka transformar a pressão em vantagem no placar, recebendo da direita e batendo de primeira.

Benitez evitou que o placar fosse mais amplo ao parar outras duas finalizações perigosas de Saka. Mas de nada adiantou, pois o ataque do time de Van Nistelrooy pouco incomodou Turner na outra meta.

Com campanha perfeita na Liga Europa, o Arsenal agora soma 12 pontos, diante de 7 dos holandeses, seu principal perseguidor. Apenas o primeiro avança direto e basta um empate aos ingleses na visita à Holanda, daqui uma semana.