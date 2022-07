Gabriel Jesus marca e Arsenal goleia Chelsea em torneio amistoso nos EUA

(via Agência Estado)

Ainda sem perder nesta pré-temporada, o Arsenal goleou o rival Chelsea por 4 a 0, na noite deste sábado, e se sagrou campeão da Florida Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos. O atacante brasileiro Gabriel Jesus, titular mais uma vez, marcou um dos gols da partida.

O zagueiro Gabriel Magalhães e o também atacante Gabriel Martinelli começaram entre os 11 também, assim como o reforço ucraniano Oleksandr Zinchenko, que fez sua estreia. Do outro lado, Jorginho, Thiago Silva e Emerson foram titulares em mais uma partida marcada por diversas substituições de ambos os lados.

Uma das apostas do Arsenal para a nova temporada europeia, Gabriel Jesus foi quem abriu o placar no Camping World Stadium, em Orlando, aos 15 minutos de jogo. Odegaard ampliou aos 36. No segundo tempo, Saka e Sambi Lokonga aumentaram a vantagem do Arsenal, aos 21 e aos 47 minutos.

Foi a quarta vitória em quatro jogos do Arsenal nesta pré-temporada. Antes, bateu o Nuremberg por 5 a 3, venceu o Everton por 2 a 0 e superou o Orlando City por 3 a 1.

HAALAND MARCA NA ESTREIA

Maior aposta do Manchester City para seguir sonhando com a Liga dos Campeões, o norueguês Erling Haaland estreou com gol, também neste sábado. Jogando nos Estados Unidos, no Lambeau Field, na cidade de Green Bay, o City bateu o Bayern de Munique por 1 a 0, com gol do poderoso reforço.

Haaland foi titular no City, que contou com força máxima no primeiro tempo. No segundo, o técnico Pep Guardiola não trocou o time inteiro, algo recorrente nestes amistosos de pré-temporada. Metade da equipe foi mantida, incluindo o goleiro brasileiro Ederson. Do outro lado, o Bayern não teve Sadio Mané, sua maior contratação para a temporada, mas contou com seus principais jogadores em campo.

A partida acabou marcada por uma interrupção, que durou pouco mais de uma hora, em razão de uma tempestade.

O City volta a campo no sábado para fazer sua estreia na temporada europeia. O time de Guardiola vai decidir o título da Supercopa Inglesa com o Liverpool.