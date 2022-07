Gabriel Jesus marca 3 gols em goleada do Arsenal sobre o Sevilla por 6 a 0

(via Agência Estado)

O Arsenal "atropelou" o Sevilla no último amistoso de pré-temporada antes do início do Campeonato Inglês na manhã deste sábado. Com três gols de Gabriel Jesus e duas assistências de Gabriel Martinelli, o Arsenal venceu o adversário espanhol por 6 a 0. O zagueiro Gabriel Magalhães também foi titular no confronto, além do volante Fernando, do Sevilla.

Os brasileiros do Arsenal têm ido muito bem nesta pré-temporada. Jesus já soma sete gols em cinco amistosos, enquanto Martinelli tem cinco assistências em cinco jogos. A partida aconteceu no Emirates Stadium, pela Emirates Cup, e o atacante anotou seu primeiro gol no estádio onde o Arsenal manda seus jogos.

Após Bukayo Saka abrir o placar logo aos 10 minutos, Gabriel Jesus ampliou três minutos mais tarde. Brilhando neste início de passagem pelo Arsenal, o brasileiro dominou bonito a bola no peito e iniciou jogada na lateral para depois pegar sobra na pequena área a marcar.

Dois minutos mais tarde, Jesus fez mais um, desta vez em parceria com o compatriota Gabriel Martinelli. O atacante recebeu levantamento cruzado na esquerda e deslizou no gramado para abrir 3 a 0. Saka voltou a marcar aos 19 e fez 4 a 0.

O hat-trick de Gabriel Jesus veio aos 32 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Gabriel Magalhães quase marcou e o atacante ganhou a bola na sobra para mandar para as redes e fazer seu terceiro gol. Aos 43 minutos, Nketiah marcou mais um com assistência de Gabriel Martinelli e fechou o 6 a 0.

Recém-contratado junto ao Manchester City, o lateral ucraniano Oleksandr Zinchenko também iniciou a partida entre os titulares do Arsenal. Zinchenko foi companheiro de Gabriel Jesus no Manchester City nas últimas temporadas.

MANCHESTER UNITED PERDE PARA O ATLÉTICO DE MADRID

Outro inglês a entrar em campo na manhã deste sábado foi o Manchester United, derrotado por 1 a 0 pelo Atlético de Madrid com gol já no fim da partida. João Félix marcou com assistência de Álvaro Morata. O jogo foi uma reedição das oitavas de final da última Liga dos Campeões, quando o Atlético eliminou o time inglês, e teve clima mais quente. Nos acréscimos, o brasileiro Fred foi expulso.

Christian Eriksen e Tyrell Malacia, reforços do United para a temporada, estiveram em campo. O brasileiro Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, foi titular. Axel Witsel, reforço do Atlético para a temporada, entrou no decorrer do jogo.