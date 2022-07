Gabriel Jesus estreia no Arsenal com brilho e dois gols em amistoso na Alemanha

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tradicional "alô mãe" de Gabriel Jesus em suas comemorações de gol já foi presenciado em dose dupla pelo torcedor do Arsenal. Logo em sua estreia na equipe de Londres, nesta sexta-feira, o brasileiro saiu do banco de reservas para anotar duas vezes e ajudar na virada sobre o Nuremberg, por 5 a 3, em amistoso na Alemanha.

continua após publicidade .

Jogando em casa, no Max-Morlock-Stadion, o Nuremberg levou ótima vantagem de dois gols para o intervalo, ao anotar com o volante Geis e o atacante Duah antes dos 30 minutos. O técnico Mikel Arteta, observando o elenco, retornou com o camisa 9 aposta o intervalo e viu que seu reforço pode se tornar o grande artilheiro tão procurado.

Com somente 90 segundos em campo, lá estava Gabriel Jesus mandando a primeira "ligação" para a mãe Vera Lúcia, sua grande incentivadora e para quem telefonava após treinos e jogos ainda na base do Palmeiras para dar as boas notícias. O ato se transformou em sua comemoração oficial.

continua após publicidade .

Após um lance mal recuado, Gabriel Jesus recuperou a bola, passou pelo marcador, tabelou e mandou sem chances para o goleiro Mathenia, diminuindo o placar. Elneny empatou e a virada veio com dois gols contra, de Schindler e Handwerker.

O Nuremberg ainda encostou no placar com Schleimer, até Gabriel Jesus fechar o marcador. Desta vez a jogada aconteceu pela esquerda. O cruzamento achou o camisa 9 livre na área. Com desvio de classe, Gabriel Jesus definiu o 5 a 3.

O amistoso ainda marcou a estreia de outro brasileiro no Arsenal. Contratado do São Paulo, o também atacante Marquinhos também entrou no segundo tempo, assim como o zagueiro Gabriel, este titular absoluto de Arteta. O segundo amistoso do time será no dia 16 de julho, desta vez no Emirates Stadium, diante do Everton.