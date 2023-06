Gabriel Jesus e Martinelli ganham a concorrência de Havertz no ataque do Arsenal

O Arsenal liderou muitas rodadas da edição passada do Campeonato Inglês, mas acabou perdendo o fôlego na reta final e perdendo o título para o Manchester City. Disposto a fazer bonito na próxima temporada, o clube promete reforços de peso e anunciou nesta quarta-feira a chegada do meia-atacante alemão Kai Havertz, ex-Chelsea, que deve brigar pela posição de titular com os brasileiros Gabriel Jesus e Martinelli.

O reforço ganhou a camisa 29 e deve assinar até junho de 2028. Ele chegou sob enorme expectativa na nova casa. Ao anunciá-lo, o Arsenal ressaltou seus números positivos tanto no Campeonato Inglês como com a camisa da seleção alemã, na qual já fez 35 partidas e anotou 13 gols.

Revelado pelo Bayer Leverkusen em 2016, defendeu o clube alemão por 150 partidas antes de assinar com o Chelsea, onde ganhou a Liga dos Campeões anotando o gol do título diante do Manchester City, e o Mundial de 2021.

"Estamos empolgados em trazer Kai para o clube. Foi um ótimo trabalho de todos para concluir este acordo. É uma adição empolgante ao nosso elenco, que trará grande qualidade de ataque e versatilidade", celebrou o diretor esportivo Edu. "Sua contratação representa outro passo importante no fortalecimento do núcleo jovem de jogadores talentosos que temos no Arsenal. Estamos ansiosos para trabalhar com Kai."

"É uma grande emoção ingressar neste clube incrível, fazer parte da família Arsenal. Este clube tem uma grande história e espero que possamos conquistar muitas coisas", disse Havertz. "A mentalidade do time do Arsenal é muito alta e você pode sentir isso. Essa foi uma das razões pelas quais tem sido tão difícil jogar contra eles recentemente", seguiu, esbanjando confiança.

"O objetivo é ganhar troféus e vou dar tudo para isso pelos torcedores e por todos no clube. Agora estou ansioso para conhecer todos os jogadores e a equipe quando voltarmos para a pré-temporada", enfatizou.

O técnico Mikel Arteta celebrou a contratação de Havertz. "Kai é um jogador de primeira qualidade, com grande versatilidade e inteligência. Ele trará muita força extra ao nosso time e variedade ao nosso jogo", disse.