Gabriel Jesus dá assistência, Arsenal bate Bodo Glimt e lidera na Liga Europa

O Arsenal não teve trabalho para ganhar sua segunda partida seguida na Liga Europa. Jogando no Emirates Stadium, fez 3 a 0 sobre o Bodo Glint e, com 100% de aproveitamento, superou os noruegueses - somam um jogo a mais - na classificação. Mikel Arteta se deu ao luxo de poupar alguns titulares e, mesmo assim, sua equipe foi soberana em todo o confronto. Gabriel Jesus saiu do banco para fazer grande jogada e servir o português Fábio Vieira no terceiro gol.

Com o artilheiro Gabriel Jesus no banco, o também brasileiro Marquinhos teve chance de começar e mostrar para Arteta que pode ser útil. Não participou dos gols, contudo. Nketiah abriu o marcador após rebote de chute forte de Tierney que bateu na trave, logo aos 23 minutos.

A torcida ainda comemorava o primeiro gol quando Fábio Vieira cruzou na cabeça do zagueiro Holding, que ampliou, aos 27. Xhaka quase ampliou em cobrança precisa de falta espalmada pelo goleiro Khaikin.

Do outro lado, o goleiro Turner passou o primeiro tempo inteiro apenas observando o Arsenal jogar no ataque. O primeiro chute do Bodó Glimt na partida ocorreu apenas aos 5 do segundo tempo. O lateral Vetlesen bateu fraco, sem problemas para a defesa. O camisa 30 do time inglês ainda faria milagre em chute de Saltnes nos acréscimos.

Do mais, uma apresentação segura e econômica do Arsenal pelas tantas chances desperdiçadas. Nketiah falhou cara a cara ao bater para o alto. Gabriel Jesus entrou somente aos 13 do segundo. E confirmou a grande fase, desta vez, servindo de garçom. O camisa 9 recebeu na linha de fundo, passou por dois marcadores e rolou para Fábio Vieira fechar o placar.

Com a manutenção dos 100% de aproveitamento, o Arsenal subiu para o topo do Grupo A, ultrapassando justamente o Bodo Glimt, que estava invicto e com quatro pontos após ter feito um jogo a mais. O PSV também soma quatro, mas está em terceiro, com o zerado Zurich na lanterna.

Quem também está muito bem na Liga Europa é o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Nesta quinta-feira, o clube turco subiu para sete pontos na chave B ao superar o AEK Larnaca, do Chipre, por 2 a 0, gols de Batshuayi e Mamas, contra. Leva a melhor sobre o Rennes nos critérios de desempate. O time francês fez 2 a 1 no Dynamo Kiev.

Campeã da Liga Conferência, a Roma não começa bem na Liga Europa, amargando sua segunda derrota no Grupo C. Mesmo atuando em casa e abrindo 1 a 0 com Dybala, de pênalti,os comandados de José Mourinho não conseguiram administrar a vantagem e permitiram a virada, para 2 a 1, com gols de Rodriguez e Luiz Henrique.