Gabriel Jesus chega à Espanha para assinar com o Barcelona: 'Vontade de marcar muitos gols'

Gabriel Jesus relutou o quanto pôde nas investidas do Napoli pelo sonho de acertar com um gigante europeu. Nesta segunda-feira, o atacante de 29 anos, que estava sem espaço no Arsenal, desembarcou na Espanha para assinar por duas temporadas com o Barcelona e não escondeu sua motivação e alegria.

Assim que deixou o saguão do aeroporto da Catalunha, Gabriel Jesus se deparou com muitos jornalistas e, sorridente, não conseguia disfarçar sua emoção por acertar com o poderoso clube catalão. Por causa de uma lesão no joelho, ele perdeu muitos jogos no Arsenal na temporada passada e agora quer a volta por cima.

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Fazendo o símbolo de telefonar para sua mãe, comemoração característica de quando vai às redes adversárias, o atacante chegou confiante em dar muitas alegrias à torcida catalã. Questionado como se sentia, logo abriu o sorriso.

"Estou muito feliz, muito contente", disse. Os jornalistas ainda queriam saber o que esperar do ex-camisa 9 do Arsenal e ouviram o que a torcida espera do reforço. "Vontade de marcar muitos gols. O meu joelho? Está perfeito", garantiu.

Os exames médicos ocorrem ainda nesta segunda-feira, antes de Gabriel Jesus acompanhar o jogo do time diante do Rayo Vallecano no Camp Nou. Depois de todas as investidas frustradas em Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o brasileiro deve ser o principal nome contratado para o ataque.

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A fama de carrasco do Real Madrid já deixa os futuros torcedores na expectativa pelo grande clássico espanhol e do mundo. Gabriel Jesus enfrentou o time merengue em quatro oportunidades, anotou três vezes e ainda deu uma assistência.