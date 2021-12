Gabriel Casagrande leva a pole position da Super Final da Stock Car em Interlagos

Da Redação

O líder do campeonato e favorito a levar o título, Gabriel Casagrande fez a melhor volta da classificatória, levou a pole position e vai largar na frente na Super Final da Stock Car 2021, em Interlagos, neste domingo, 12.

Na disputa pelo título, Thiago Camilo precisava conquistar os 2 pontos da pole position, e ao ficar em 2º bateu na trave se despedindo da chance de levar o troféu da temporada. Daniel Serra, que é o vice-líder da Stock Car, fez o terceiro tempo e viu o rival aumentar a vantagem na liderança para 27 pontos.

Com ótimo desempenho no fim de semana, Felipe Lapenna ficou com o 4º lugar no grid de largada, enquanto Galid Osman e Bruno Baptista fecharam a terceira fila em 5º e 6º, respectivamente.

O Estadão transmite todas as emoções da Super Final da Stock Car Pro Series 2021, neste domingo, 12, em Interlagos, a partir de 13h40.

O treino classificatório

Q1

Com o box aberto para o início da classificatória, os 15 primeiros colocados do campeonato foram para a pista para começarem os trabalhos do treino. Os postulantes ao título, Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo protagonizaram, já no treino, uma boa disputa.

Em certo momento a classificação ficou com Thiago Camilo em primeiro, Daniel Serra em segundo e Gabriel Casagrande em terceiro. Porém, Bruno Baptista fechou boa volta e tomou o 2º lugar no primeiro grupo.

Após a entrada do grupo dois, os líderes Casagrande, Serra e Camilo classificaram ao Q2 com o 7,6º e 2º lugar respectivamente. Surpreendendo no Q1, Felipe Lapenna fez o melhor tempo da fase e Felipe Massa passou à próxima fase em 4º.

Q2

A segunda parte do treino teve a maioria dos carros indo juntos para a pista, e logo na primeira volta rápida, Casagrande acertou o pé e conseguiu o tempo de 1.40.420 e pegou a primeira posição do Q2, se classificando à fase final. Serra fez o 3º tempo, enquanto Thiago Camilo conseguiu o 5º tempo, se mantendo vivo na disputa pela pole e pelo título.

Com o tempo zerado, Camilo que estava fora fez uma volta emocionante e entrou no Q3. Lapenna manteve o bom desempenho e se classificou à última fase da classificação em 2º, Galid Osman passou em 4º, e Bruno Baptista ficou com a última vaga do Q3.

Q3

Na última parte do treino classificatório os seis pilotos saíram juntos para a pista tentando a volta mais rápida. Casagrande confirmou o ótimo ano e o bom desempenho no fim de semana com uma volta de 1.40.035, garantindo a pole position e os dois pontos que o primeiro do grid leva.

Os postulantes ao título até tentaram, mas não conseguiram melhorar o desempenho. Thiago Camilo fez o segundo tempo, e se despediu da chance de levar o troféu em 2021, enquanto Daniel Serra fez o terceiro tempo, e vai largar precisando tirar uma diferença de 27 pontos para o líder Casagrande.

Felipe Lapenna em 4º, Galid Osman em 5º e Bruno Baptista em 6º fecharam as três primeiras fileiras da corrida deste domingo, 112, que definirá o campeão da Stock Car Pro Series 2021.

Confira o grid extraoficial da Super Final BRB:

1 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 1:40.035

2 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 1:40.279 a 0.244

3 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), 1:40.304 a 0.269

4 Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Cruze), 1:40.443 a 0.408

5 Galid Osman (Shell V-Power/Cruze), 1:40.585 a 0.550

6 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Corolla), 1:40.636 a 0.601

7 Matias Rossi (Full Time Sports/Corolla), 1:40.643

8 Julio Campos (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 1:40.654 a 0.234

9 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 1:40.671 a 0.251

10 Ricardo Mauricio (Eurofarma-RC/Cruze), 1:40.672 a 0.252

11 Sergio Jimenez (Scuderia CJ/Corolla), 1:40.734 a 0.314

12 Guga Lima (AMattheis Vogel Motorsport/Cruze), 1:40.787 a 0.367

13 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 1:40.932 a 0.512

14 Felipe Massa (Lubrax Podium Stock Car Team/Cruze), 1:40.977 a 0.557

15 Christian Hahn (Blau Motorsport II/Cruze), 1:41.201 a 0.781

16 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:41.053

17 Pedro Cardoso (KTF Racing/Cruze), 1:41.074 a 0.388

18 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla), 1:41.225 a 0.539

19 Gaetano di Mauro (KTF Racing/Cruze), 1:41.240 a 0.554

20 Diego Nunes (Blau Motorsport/Cruze), 1:41.258 a 0.572

21 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 1:41.274 a 0.588

22 Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Corolla), 1:41.275 a 0.589

23 Guilherme Salas (KTF Sports/Cruze), 1:41.295 a 0.609

24 Lucas Foresti (KTF Sports/Cruze), 1:41.297 a 0.611

25 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 1:41.316 a 0.630

26 Tony Kanaan (Full Time Bassani/Corolla), 1:41.510 a 0.824

27 Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Cruze), 1:41.614 a 0.928

28 Gustavo Frigotto (RKL Competições/Cruze), 1:41.866 a 1.180

29 Tuca Antoniazi (Hot Car Competições/Cruze), 1:42.459 a 1.773

30 Marcelo Hahn (Blau Motorsport II/Cruze), 1:43.291 a 2.605

31 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 1:46.251 a 5.565

32 Beto Monteiro (Crown Racing/Cruze), Sem Tempo