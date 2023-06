Gabriel Casagrande considera que 'vive o auge' e quer brigar por título da Stock Car

Gabriel Casagrande não está satisfeito com a vice-liderança da Stock Car em 2023. Ainda que considere bom o desempenho na temporada, o piloto da A.Mattheis Vogel quer mais, inclusive brigar pelo título no fim do ano. Na Etapa de Cascavel (PR), Casagrande corre em casa, já que nasceu em Francisco Beltrão e cresceu em Pato Branco, municípios a 186 km e 240 km do Autódromo Zilmar Beux.

continua após publicidade

O piloto, campeão em 2021 e terceiro colocado em 2022, considera que vive o auge da carreira esportiva. "Queremos sempre mais. Tenho que aproveitar o presente, ser grato pelo passado e continuar me preparando para sempre evoluir e marcar cada vez mais o nome na categoria."

Na temporada 2023, Casagrande é o vice-líder, atrás apenas de Thiago Camilo. O piloto da Ipiranga Racing tem 99 pontos, enquanto o paranaense tem 97. Por enquanto, em três etapas, foram uma vitória (corrida 1, em Interlagos) e um pódio (corrida 1, em Tarumã, no Rio Grande do Sul).

continua após publicidade

"Considero que estou numa posição boa. Tem muita gente atrás de mim. Estou muito animado para esta etapa e também para a continuação do campeonato. Vai ser uma briga grande por mais um título. E tenho certeza que vamos brigar lá na frente", aposta o detentor de oito vitórias e sete poles na principal modalidade do automobilismo brasileiro.

EMPOLGADO COM A VELOCIDADE E O FRIO NO AUTÓDROMO

A temperatura mínima prevista para o final de semana em Cascavel é de 5ºC. O frio e o fato de o Autódromo Zilmar Beux ser um dos mais velozes do circuito da Stock Car são vistos como elementos positivos para o piloto do carro número 83.

continua após publicidade

"Aqui é sempre muito próximo, os dez primeiros estão separados por dois décimos, e falta pouca coisa para chegarmos nas posições da frente, e estou contente com o início", avalia os primeiros treinos. "E no frio é um pouco melhor. Fica mais confortável no carro. O motor trabalha um pouco mais folgado. A única questão é a temperatura dos pneus, mas isso é igual para todo mundo", pondera sobre o tempo.

Na sexta-feira, Casagrande foi o nono mais rápido no único treino livre do dia, desempenho que considerou positivo. "A pista está muito boa e fico contente de voltar para cá e feliz com o desempenho até o momento. A gente sofreu um pouco com o primeiro jogo de pneus, e depois que a gente trocou, deu uma boa melhorada. Mas ainda falta um pouco do nosso acerto, e vamos trabalhar para sábado. Acho que estaremos na briga pelas primeiras posições."

Casagrande não tem receio em apontar que a corrida é mais especial por ser próxima de casa. "É sempre muito bom estar aqui, com amigos e família. Vou ter um gás a mais e espero converter em bons resultados", comenta.