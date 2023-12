Gabriel Casagrande conquista bicampeonato da Stock Car na corrida 2 de Interlagos

Siga o TNOnline no Google News

Após ficar próximo da comemoração na corrida 1, na qual foi quarto colocado, Gabriel Casagrande pôde soltar o grito de bicampeão da Stock Car ao fim da Super Final, em Interlagos, neste domingo. A 21ª colocação na segunda prova, que teve a vitória de Felipe Massa, foi o suficiente para o paranaense conquistar seu segundo título da categoria. Ele terminou a temporada com 308 pontos, à frente de Daniel Serra, que era o único que poderia tirar o título de suas mãos. Marcos Gomes, em segundo e Rubens Barrichello, em terceiro, completaram o pódio ao lado de Massa.

Gabriel Casagrande podia terminar até na 17ª colocação, se Daniel Serra vencesse, para se sagrar campeão, mas o campeão da Stock Car em 2021 e líder da classificação sofreu no início da largada, após batida do pelotão da frente e caiu para 23º nos primeiros minutos da prova. Dudu Barrichello foi excluído da prova pelo incidente com Lucas Foresti e Gabriel Petecof, que precisaram abandonar a segunda corrida.

Átila Abreu, que liderou o pelotão por ter terminado a primeira corrida em 10º, estava na ponta da segunda até a abertura da parada obrigatória dos boxes, mas o foco no autódromo de Interlagos estava na disputa pelo título. Em quinto, Daniel Serra não conseguiria ser campeão, mesmo no cenário em que Casagrande não pontuasse um ponto sequer. Na parada, voltaram na 24ª e 17ª colocação, respectivamente.

Na volta dos boxes, Serra continuou subindo nas colocações e virando, em média, um segundo mais rápido que o rival a cada volta. Mesmo assim, terminar no meio do grid não garantiria o título ao tricampeão - que buscava seu quarto troféu após série de tropeços nos últimos anos.

Assim como na primeira prova de Interlagos, Felipe Massa foi um dos últimos a ir ao boxe, permanecendo na liderança momentânea até a parada no box. Assim como na pista, a troca de pneus dos pilotos gerou confusão na segunda corrida: Thiago Camilo atropelou um dos pneus da Pole Motorsport, na troca de Átila Abreu.

A situação de Casagrande, a nove posições de Serra, ficou ainda mais favorável quando Sergio Ramalho saiu da pista próximo ao posto 12 do autódromo, forçando a entrada do safety car. Além de Casagrande, Felipe Massa usufruiu desse momento, saindo dos boxes e retornando à frente do carro de segurança, assim reassumindo a liderança da corrida.

Com o safety car, Massa manteve a liderança, acompanhado de Gomes e Rubinho Barrichello, para celebrar sua segunda vitória da Stock Car na temporada. Casagrande não saiu da 21ª colocação, mas foi o suficiente, já que Serra terminou apenas na 12ª posição.