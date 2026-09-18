Gabriel Brazão vai passar por cirurgia no ombro e desfalca o Santos no restante do Brasileirão

O técnico Cuca vai ter um importante desfalque para os próximos jogos do Santos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão voltou a sentir dores no ombro esquerdo após a derrota para o Atlético-MG pela Copa Sul-Americana, neste meio de semana, e o departamento médico resolveu antecipar a cirurgia para resolver o problema.

A decisão foi comunicada na noite desta quinta-feira. O procedimento, que estava marcado para acontecer no somente no final do ano, ainda não tem data marcada para ser realizada e vai fazer o treinador santista abrir mão de um importante titular na luta que o time trava para se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento do Nacional.

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Diante do Remo, neste sábado, no estádio Mangueirão, em compromisso válido pela 28ª rodada do Brasileirão, Cuca terá à disposição os goleiros João Paulo e Diógenes. Além do goleiro, Cuca terá mais uma baixa para o confronto contra os paraenses.

O volante Willian Arão, que vem atuando improvisado como zagueiro. Ele sentiu dores no músculo oblíquo interno do abdômen. O jogador vai iniciar tratamento e não acompanha o restante da delegação para o duelo em Belém.

O Santos vem em franca recuperação na competição e venceu quatro dos seu últimos cinco compromissos e ainda obteve um empate diante do Mirassol.

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Com a reação, a equipe da Vila Belmiro soma 35 pontos e figura na 10ª colocação. Primeiro time na região da degola, o Vasco contabiliza 28 pontos. Internacional vem na sequência (28), o Remo é o penúltimo (23) e a Chapecoense segura a lanterna (17).