Gabriel Brazão vai passar por cirurgia no ombro e desfalca o Santos no restante do Brasileirão
O técnico Cuca vai ter um importante desfalque para os próximos jogos do Santos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão voltou a sentir dores no ombro esquerdo após a derrota para o Atlético-MG pela Copa Sul-Americana, neste meio de semana, e o departamento médico resolveu antecipar a cirurgia para resolver o problema.
A decisão foi comunicada na noite desta quinta-feira. O procedimento, que estava marcado para acontecer no somente no final do ano, ainda não tem data marcada para ser realizada e vai fazer o treinador santista abrir mão de um importante titular na luta que o time trava para se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento do Nacional.
Diante do Remo, neste sábado, no estádio Mangueirão, em compromisso válido pela 28ª rodada do Brasileirão, Cuca terá à disposição os goleiros João Paulo e Diógenes. Além do goleiro, Cuca terá mais uma baixa para o confronto contra os paraenses.
O volante Willian Arão, que vem atuando improvisado como zagueiro. Ele sentiu dores no músculo oblíquo interno do abdômen. O jogador vai iniciar tratamento e não acompanha o restante da delegação para o duelo em Belém.
O Santos vem em franca recuperação na competição e venceu quatro dos seu últimos cinco compromissos e ainda obteve um empate diante do Mirassol.
Com a reação, a equipe da Vila Belmiro soma 35 pontos e figura na 10ª colocação. Primeiro time na região da degola, o Vasco contabiliza 28 pontos. Internacional vem na sequência (28), o Remo é o penúltimo (23) e a Chapecoense segura a lanterna (17).