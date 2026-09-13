Gabriel Bortoleto lamenta resultado e elogia traçado do GP da Espanha: ?Desafiador?

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 13ª colocação no GP da Espanha, realizado na manhã deste domingo (13). Com o resultado, ele chegou ao quarto Grande Prêmio fora da zona de pontuação. Em entrevista ao SporTV, após a prova, o piloto lamentou a classificação e falou sobre a estratégia adotada pela Audi.

"Quando deu o safety car virtual, todo mundo que largou de duros já tinha entendido que a corrida havia acabado". "Vai que dava uma sorte de uma bandeira vermelha acontecer, ou outro safety car, aí dava para colocar o macio. Infelizmente não funcionou".

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Mesmo fora da zona de pontuação, o jovem paulista comemorou o desempenho da escuderia no final de semana. "Fico feliz que no final de semana a gente conseguiu com que os dois carros saíssem ilesos, pois sabemos que é importante para o orçamento do ano e continuar trazendo esse desenvolvimento".

Assim como ocorreu em outras corridas na temporada, Bortoleto sofreu na largada e perdeu algumas posições. Na Espanha, o brasileiro largou na 12ª posição e chegou até a 15ª, precisando correr atrás do prejuízo durante a prova. Mesmo com o desempenho abaixo, ele elogiou o circuito de Madring.

"Muito legal, divertido e desafiador". "Toda hora está no limite. É fácil cometer um erro e bater".

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A próxima etapa da F1 será em Baku, no Azerbaijão, e acontece em um sábado, no dia 26 de setembro, após pedidos dos organizadores locais. Essa será a 14ª etapa do campeonato e ainda restam nove GPs até o encerramento da temporada. Gabriel Bortoleto se mantém com dez pontos, na 14ª posição.