Com um gol de Gabriel Barbosa, aos 48 minutos do segundo tempo, o Santos derrotou o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, em Curitiba, e mantém as chances de obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Os santistas alcançaram os 50 pontos, enquanto os paranaenses ficaram com 42 pontos e não se distanciaram da zona de rebaixamento.

O Santos terá como adversários nas últimas três rodadas Grêmio, Vitória e Botafogo. Já o Coritiba vai encarar Bahia, Flamengo e Palmeiras.

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O Santos começou o jogo como se estivesse na Vila Belmiro. Se posicionou no campo de ataque e pressionou a saída de bola do Coritiba. Aos cinco minutos, a primeira jogada com participação de todo o ataque santista, obrigando o goleiro Pedro Rangel a sair do gol para bloquear uma investida de Gabriel Barbosa.

O lance fez o Coritiba 'acordar', assim como a torcida que lotou o Couto Pereira. A equipe anfitriã passou a dominar as iniciativas, mas sem conseguir furar a zaga santista.

O clima ficou pesado quando Thiago Santos começou a abusar dos lances mais ríspidos. Depois de atingir o rosto de Neymar com o antebraço, chutou a barriga de Luan Peres, o que lhe valeu o primeiro cartão amarelo da partida.

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Com os ânimos acalmados, o Coritiba seguiu no ataque, mas só foi finalizar aos 22 minutos, com um chute de fora da área sem perigo de Pedro Rocha. O Santos respondeu de imediato e reclamou um possível pênalti não marcado de Jacy em Neymar.

O jogo ganhou ritmo. O Coritiba tinha mais volume. Após cobrança de escanteio, aos 27, Jacy subiu sozinho e cabeceou para fora, enquanto Diógenes só observou a bola passar ao lado da trave direita. Aos 33, foi a vez de Breno Lopes assustar o goleiro santista.

Na tentativa de diminuir o entusiasmo do Coritiba, o Santos abusou da troca de passes no campo de ataque. Aos 39, Coutinho começou a jogada e Neymar descobriu Cebolinha na meia esquerda. Pedro Rangel fez boa defesa.

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O final do primeiro tempo foi melhor para o Santos e Arão quase abriu o placar, aos 43, mas a cabeçada foi para fora. Aos 45, foi a vez de Neymar desperdiçar oportunidade.

Os primeiros 45 minutos terminaram com nova finalização do Coritiba, desta vez com Josué para defesa de Diógenes. A primeira etapa merecia gols.

A etapa final começou em marcha lenta. As defesas tinham superioridade e o primeiro lance mais empolgante foi o chute de Cebolinha de fora da área, defendido por Pedro Rangel, aos oito minutos. Aos dez, Josué respondeu pelo Coritiba e fez Diógenes trabalhar.

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O Coritiba se animou e foi ao ataque, mas abriu espaços para o Santos contra-atacar. Coutinho e Cebolinha erraram o alvo. Aos 20, após bela jogada do setor ofensivo, Neymar pegou mal na bola e mandou por cima do travessão.

O jogo passou a ficar mais 'brigado' e as chances não foram criadas. Os mais lances mais perigosos foram em cobranças de falta.

O final foi eletrizante. As duas equipes voltam a se revezar no ataque e criar oportunidades. E o gol do Santos saiu aos 48, após rápido contra-ataque. Pedro Rangel defendeu parcialmente de Neymar e Gabriel Barbosa completou no rebote: 1 a 0.

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FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 SANTOS

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Richard), Nicolas Fonseca (Ocampo), Gómez (Vini Paulista) e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha (Paulo Roberto). Técnico: Guila Bossle.

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SANTOS - Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e João Alencar; Gustavinho, Arthur (Rollheiser), Coutinho (Rony) e Neymar; Cebolinha (Oliva) e Gabriel Barbosa (Thaciano). Técnico: Cuca.

GOL - Gabriel Barbosa aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Santos, Nicolas Fonseca, Gómez, Rodinei, Gustavinho, Jacy e Ocampo.

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ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 2.033.772.50.

PÚBLICO - 33.195 pagantes (33.361 total).

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LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).