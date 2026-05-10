Gabriel Assunção e Jacky Godmann ganham bronze em etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade

Os brasileiros Gabriel Assunção e Jacky Godmann garantiram a medalha de bronze na prova do C2 500 metros masculino na etapa de Szeged da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, neste domingo, na Hungria. No sábado, o campeão olímpico Isaquias Queiroz foi vice-campeão no C1 500 metros.

A dupla brasileira completou a final em 1min37s16 e ficou atrás dos campeões Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, que marcaram 1min35s90. A prata foi conquistada pelos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, com 1min36s32.

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"Foi uma prova muito difícil. Viemos muito fortes no começo, conseguimos manter um bom ritmo e, na reta final, o Gabriel fez uma grande condução para garantir esse terceiro lugar. Graças a Deus deu tudo certo. Agradeço a todos pela torcida", afirmou Jacky Godmann após a conquista da medalha.

Antes da decisão, os brasileiros já haviam mostrado força nas semifinais, avançando entre as melhores embarcações para a disputa das medalhas.

Após a etapa de Szeged, os atletas brasileiros viajam agora para Brandenburg, na Alemanha, onde disputam entre os dias 14 e 17 de maio a próxima etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. A temporada internacional de 2026 soma pontos para o ranking olímpico rumo a Los Angeles 2028.