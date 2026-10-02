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ESPORTES

Gabigol vira para o Santos, na estreia de Coutinho e roteiro antigo do São Paulo no Brasileirão

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
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O Santos conquistou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira. Foi com uma virada, por 2 a 1, para cima do São Paulo em pleno MorumBis, na capital paulista, em jogo atrasado da 21ª rodada.

O time são-paulino voltou a mostrar um roteiro comum nesta temporada. A equipe de Dorival Júnior fez um bom primeiro tempo, apesar de ter ido para o intervalo com empate, mas pareceu em outra rotação na segunda etapa.

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O Santos, por sua vez, fez valer os grandes nomes que tem no elenco. Philippe Coutinho estreou no segundo tempo e mostrou qualidade ímpar em seu primeiro lance, com passe para Cebolinha, que pifou Gabigol, no gol da virada.

A equipe santista ganha uma posição, ficando em sétimo, com 41 pontos. Para mantê-la, é preciso que o Atlético-MG perca para o Red Bull Bragantino neste sábado. O São Paulo continua na 11ª, com 36 pontos.

Sem Domingos Duarte, melhor reforço do são-paulino na última janela de transferência, Dorival Júnior recuou Pablo Maia para atuar como um terceiro zagueiro, junto a Arboleda e Rafael Tolói. A formação permitiu que Pedro Lima e Iago atacassem pelos lados. Foi assim que o time da casa impôs um ritmo intenso desde os primeiros minutos para pressionar o Santos.

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Apenas com mais de 20 minutos de jogo, os santistas conseguiram chegar com perigo ao ataque. Em contra-ataque, o time subiu rapidamente. Rodinei recebeu cruzamento vindo da esquerda e finalizou para fora.

Diógenes, goleiro santista que substitui Gabriel Brazão, fora até o fim da temporada, se esforçava para segurar as ofensivas são-paulinas. O maior desafio veio após Matheus Candançan revisar um toque de Lucas Veríssimo em Ryan Francisco na área e assinalar pênalti. Luciano cobrou e abriu o placar aos 34 minutos.

A vantagem do São Paulo durou pouquíssimo tempo. No primeiro lance após o gol, o Santos foi para cima. Pela esquerda, Cebolinha tocou para Escobar, que cruzou na medida para Gabigol. O camisa 9 cabeceou fraco, mas Carlos Coronel se atrasou e viu a bola entrar no canto, aos 35.

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A volta do intervalo promoveu a estreia de Philippe Coutinho pelo Santos. Não por culpa do novo camisa 11 do Santos, mas a partida não manteve o mesmo ritmo no segundo tempo. Mas veio dele a primeira boa jogada da segunda etapa.

O jogo estava amarrado no meio de campo, com o São Paulo subindo o bloco e abrindo mão dos três zagueiros. Coutinho, com um giro, encontrou espaço na defesa são-paulina e acionou Everton Cebolinha. O camisa 7 carregou e tocou para Gabigol, que ainda conseguiu limpar para a perna esquerda e virar o placar, aos oito minutos.

A partida se manteve morna depois da virada. O São Paulo não conseguia ações perigosas, enquanto o Santos parecia administrar o resultado. Para piorar, Luciano sentiu lesão muscular após todas as substituições já terem sido feitas por Dorival Júnior e jogou no sacrifício nos 15 minutos finais.

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A partir dos 40 minutos, o ritmo acelerou. Artur quebrou a monotonia em boa jogada individual, driblando marcadores santistas. Seria um golaço, mas Diógenes desviou para a linha de fundo. Do outro lado, Rony assustou com chute fora da área, espalmado por Coronel. O goleiro do Santos precisou fazer mais uma defesa em chute de Danielzinho, segurando o placar.

O São Paulo volta a campo no dia 7, quando visita o Cruzeiro pela 29ª rodada do Brasileirão. No dia seguinte, o Santos recebe o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

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SÃO PAULO 1 X 2 SANTOS

SÃO PAULO - Carlos Coronel; Pablo Maia, Arboleda e Rafael Tolói (Newton); Pedro Lima (Victor Sá), Bobadilla (Danielzinho), Marcos Antônio e Iago (Wendell); Artur, Luciano e Ryan Francisco (Gustavo Santana). Técnico: Dorival Júnior.

SANTOS - Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar; Christian Oliva, Arthur (Gabriel Menino) e Lima (Philippe Coutinho); Barreal (Gustavo Henrique), Everton Cebolinha (Rony) e Gabigol (Thaciano). Técnico: Cuca.

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GOLS - Luciano, aos 34, e Gabigol, aos 36 minutos do 1º tempo; Gabigol, aos 8 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano; Lucas Veríssimo, Christian Oliva e Everton Cebolinha.

ÁRBITRO - Matheus Candançan (SP).

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PÚBLICO - 43.398 presentes.

RENDA - R$ 2.034.540,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).

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Campeonato Brasileiro Futebol Santos São Paulo
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