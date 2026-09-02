Gabigol revela desejo de retornar ao Cruzeiro em 2027: 'Acho que pode dar certo'
O atacante Gabigol falou sobre sua vontade de voltar a atuar pelo Cruzeiro na próxima temporada, após o final da sua passagem por empréstimo no Santos. A declaração foi concedida em entrevista à Clear TV.
"Por enquanto, eu tenho que voltar para lá. Tem tempo ainda para resolver isso. Ficar aqui é muito difícil, por questões financeiras do clube. Eu ainda acho que as coisas podem dar certo no Cruzeiro"", disse o jogador de 30 anos.
Depois de selar sua saída do Flamengo, Gabigol foi anunciado como reforço do time mineiro no início do ano passado. Na última temporada, ele anotou 13 tentos em 49 partidas disputadas, sendo a principal alternativa da equipe em uma possível ausência do centroavante Kaio Jorge.
"Fica marcado o pênalti que perdi contra o Corinthians, mas faz parte, aconteceu. Se tiver que bater de novo, eu vou bater. Eu ainda acho que o Cruzeiro é um projeto que vai dar certo", completou.
O ocorrido aconteceu no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Nas penalidades máximas, o atacante viu o goleiro Hugo Souza defender a sua cobrança, a quinta do clube de Belo Horizonte na disputa, que saiu sem força.
Neste ano, o centroavante já balançou as redes 17 vezes com a camisa do Santos, além de ter distribuído seis assistências. Ele é um dos artilheiros da Copa Sul-Americana e é o principal goleador do alvinegro paulista no Brasileirão.