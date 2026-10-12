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Gabigol responde provocação do Atlético-MG: ?Só pode chutar o primeiro campeão nesse estádio?

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O atacante Gabigol foi às redes sociais na manhã desta segunda-feira (12) para rebater uma provocação do Atlético-MG, após a vitória diante do Santos, por 2 a 1, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe mineira postou uma foto alfinetando o centroavante, que deu um chute na bandeirinha do estádio após marcar o primeiro gol da partida.

A foto postada pelo clube nas redes sociais tinha a seguinte frase: "Chute aqui só quem já foi eliminado pelo Galo", em alusão à classificação do Atlético sobre o time paulista nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

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Porém, o centroavante não deixou barato e respondeu a brincadeira: "Só pode chutar o primeiro campeão nesse estádio? Eu!". Em 2024, o atleta de 30 anos foi campeão da Copa do Brasil, no estádio de Belo Horizonte, com a camisa do Flamengo. O time do Rio de Janeiro foi o primeiro a levantar uma taça no local, inaugurado em agosto de 2023.

A partida entre Atlético-MG e Santos aconteceu aproximadamente um mês após o embate pela Sul-Americana. Os ânimos ficaram exaltados na reta final, após o atacante santista comemorar efusivamente o gol anotado aos 43 minutos do segundo tempo, justamente com o episódio do chute na bandeira de escanteio.

Um pouco menos de três minutos mais tarde, o zagueiro Vitor Hugo empatou a partida, após cobrança de escanteio. E o uruguaio Thiago Borbas garantiu a virada heróica dos mineiros com um golaço de bicicleta.

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A rivalidade entre Gabigol e Atlético-MG ganhou os primeiros capítulos nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Na oportunidade, o Flamengo perdeu a partida de ida, por 2 a 1, no Mineirão. O jogador afirmou que a partida no Maracanã seria um "inferno". Os cariocas venceram por 2 a 0 e garantiram a classificação.

Pelas redes sociais, o centroavante provocou o adversário "Bem-vindo ao inferno". A equipe do Rio de Janeiro conquistou aquela edição do torneio, após superar o Corinthians na grande decisão.

Além disso, o atacante tem contrato com o Cruzeiro, maior rival da equipe mineira. Um retorno ao time de Belo Horizonte na próxima temporada não está descartado e a rivalidade pode ganhar novos episódios.

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