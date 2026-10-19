Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Gabigol reencontra bom futebol e tem sua melhor temporada desde 2022

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Demorou além do esperado, mas o torcedor santista finalmente aprecia o grande futebol de Gabigol, encantando e decisivo a cada jogo com a camisa na qual iniciou a carreira ainda em 2013. O centroavante voltou no início da temporada sob enorme expectativa, demorou a engrenar, mas hoje certamente é o destaque dos comandados de Cuca, vivendo fase dos sonhos buscada desde 2022.

Aos 30 anos, Gabigol aceitou jogar por empréstimo no Santos após amargar a reserva no Cruzeiro. Os mineiros o contrataram do Flamengo, no qual era banco de Pedro e já não gozava do prestígio dos tempos áureos entre 2019 e 2022, quando foi 'o cara' do clube carioca, com 133 gols anotados e 11 títulos conquistados (ainda ganhou mais dois em 2024, mas jogando pouco e, mesmo assim, com outras 28 bolas nas redes), dentre eles duas Libertadores - foi decisivo em 2019 com dois gols na virada diante do River Plate, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O inferno astral de Gabigol no Flamengo durou duas temporadas, com longos jejuns de gols de 12 partidas em 2023 e também em 2024. Vestir a camisa do Corinthians em uma folga ainda atrapalhou sua convivência com o torcedor rubro-negro, além da chegada de Pedro.

Sem clima com a torcida e indisposto com a diretoria após volta atrás em conversas para renovação, acabou assinando com o Cruzeiro até 2028. Mas o primeiro ano, em 2025, foi duro, também por causa de forte concorrência: Kaio Jorge. O atacante virou um reserva de luxo e aceitou o desafio de reforçar o Santos, sob influência de voltar a jogar ao lado do amigo e ex-cunhado Neymar.

Na atual temporada, o camisa 9 se envolveu em polêmicas ao fazer juras de amor ao Flamengo e ao prever "um grande retorno" ao Cruzeiro, a quem pertence. Na ocasião, ainda carecia de grandes apresentações e chegou a parar na reserva e ser vaiado com os péssimos resultados do primeiro semestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele se explicou ao torcedor santista que jamais falou em deixar o clube, que teve a fala distorcida, e iniciou, em campo, uma resposta positiva para provar todo o amor ao Santos. Depois de início cambaleante, Gabigol deu conta do recado em momentos de ausência do astro Neymar e já contabiliza 34 participações em gols, sendo 25 bolas nas redes adversárias e nove assistências.

Responsável pelo gol de empate diante do Fluminense neste domingo - Philippe Coutinho garantiu a virada por 2 a 1 -, Gabigol vem em sequência fantástica no Santos. Nos últimos seis jogos, o artilheiro anotou em cinco, sendo dois na virada diante do São Paulo, no MorumBis, e o decisivo nos 2 a 1 sobre o Remo. E, no jogo que passou em branco, sofreu o pênalti para Neymar definir os 2 a 2 com o Flamengo.

O Santos ainda não iniciou conversas com Pedro Lourenço, CEO do Cruzeiro, pela manutenção do camisa 9 no próximo ano. Mas Gabigol já se manifesta querendo permanecer. E a busca por uma vaga na Libertadores passa muito pelo seu crescimento em campo, no qual voltou a ser decisivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VEJA O NÚMERO DE GOLS DE GABIGOL DESDE 2019:

2019 - Flamengo - 43 em 59 jogos (0,72 de média por partida)

2020 - Flamengo - 27 em 43 jogos (0,62)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2021 - Flamengo - 34 em 45 jogos (0,75)

2022 - Flamengo - 29 em 63 jogos (0,46)

2023 - Flamengo - 20 em 58 jogos (0,34)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2024 - Flamengo - 08 em 38 jogos (0,21)

2025 - Cruzeiro - 13 em 49 jogos (0,26)

2026 - Santos - 25 em 45 jogos (0,55)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brasileirão Futebol Gabigol santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV