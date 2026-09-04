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Gabigol quebra silêncio após polêmica e manda recado à torcida do Santos: 'Quero ficar'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Gabigol se pronunciou nesta sexta-feira após a repercussão negativa de declarações sobre seu futuro. Em vídeo divulgado pelo Santos, o atacante negou qualquer intenção de desrespeitar o clube e reafirmou o desejo de continuar na Vila Belmiro.

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração", declarou o camisa 9.

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A reação ocorreu depois da divulgação de uma entrevista ao influenciador Fui Clear. Durante a conversa, Gabigol admitiu que gostaria de voltar ao Flamengo e considerou difícil uma permanência definitiva no Santos por causa da situação financeira do clube.

Emprestado pelo Cruzeiro até dezembro, o atacante também afirmou que, nas condições atuais, terá de retornar a Belo Horizonte em 2027. O vínculo com a equipe mineira ainda é válido por mais dois anos.

No pronunciamento, Gabigol alegou que alguns trechos da entrevista foram cortados e acabaram apresentados sem o contexto completo. Ele ressaltou que respeita o Cruzeiro, mas lembrou que vive sua terceira passagem pelo Santos e mantém uma forte identificação com o clube que o revelou.

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"É um grande orgulho estar no Santos, sou santista e quero ficar aqui muito tempo", afirmou.

O jogador também pediu desculpas aos torcedores que interpretaram suas declarações como uma demonstração de desinteresse em permanecer no Peixe. Segundo ele, essa nunca foi a intenção da entrevista.

Gabigol também havia reconhecido que ainda pensa em retornar ao Flamengo, clube pelo qual atuou entre 2019 e 2024 e conquistou seus principais títulos.

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O atacante disse que a ligação construída durante seis temporadas torna difícil enfrentar o time carioca. A declaração incomodou parte da torcida santista, principalmente por ter sido acompanhada dos comentários sobre um possível retorno ao Cruzeiro.

O pronunciamento foi gravado no CT Rei Pelé às vésperas de uma partida importante para o Santos. Neste domingo, o time enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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