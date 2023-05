Gabigol perde pênalti e Flamengo empata com o Cruzeiro no Maracanã

Depois de três vitórias seguidas, o Flamengo voltou a tropeçar no Brasileirão, mesmo jogando em casa, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Neste sábado, recebeu o Cruzeiro e empatou por 1 a 1, pela oitava rodada. Marlon abriu o placar para os visitantes e Ayrton Lucas evitou a derrota, em partida que também contou com pênalti desperdiçado por Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Com o resultado, o Flamengo agora soma 13 pontos, em sétimo lugar. O Cruzeiro, agora há dois jogos sem vencer, tem a mesma pontuação, mas ocupa o quinto lugar, pois tem melhor saldo de gols (5 a 4).

Logo na primeira chegada de perigo, o Cruzeiro abriu o placar. Após virada de jogo da direita para a esquerda, Marlon tocou para Bruno Rodrigues, que devolveu de calcanhar. Mesmo um pouco sem ângulo dentro da área, Marlon chutou muito forte para marcar um golaço.

O Flamengo viveu expectativa quando o árbitro Luiz Flávio de Oliveira foi ao VAR analisar um possível pênalti em cima de Pedro, que foi confirmado. Aos 19 minutos, Gabigol foi para a cobrança, mas mandou na trave. Ele até ficou com o rebote e balançou a rede, mas o lance se caracterizou como dois toques porque não tocou no goleiro.

Mas o empate veio ainda no primeiro tempo, aos 32, de um lateral para outro. Wesley fez boa jogada individual na direita e cruzou forte em direção à pequena área. A bola passou por todo mundo, mas Ayrton Lucas apareceu na segunda trave para escorar e fazer o gol.

O segundo tempo seguiu bem disputado, com vários cartões amarelos, mas poucas chances. O Cruzeiro levou perigo quando Marlon cruzou para a área e Henrique Dourado chutou de primeira, mas para fora. Quando o Cruzeiro acertou o gol, em chutes de Machado e Bruno Rodrigues, Matheus Cunha apareceu para salvar o Flamengo.

O Cruzeiro seguiu tendo mais posse de bola ofensiva e buscando uma pressão, mas com dificuldade de furar a defesa. Nos acréscimos, o Flamengo respondeu em chute de Gabigol, mas Rafael Cabral. Em outra tentativa de Gabigol, a bola passou por perto da trave. Com isso, o empate se confirmou no placar para as vaias da torcida rubro-negra.

Na nona rodada, os dois terão clássicos. No sábado, às 18h30, o Cruzeiro encara o Atlético-MG no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), e, na segunda, 5 de junho, o Flamengo encara o Vasco no Maracanã.

No meio da semana, porém, a dupla tem os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil. Na quarta, às 20h, o Cruzeiro recebe o Cruzeiro após empatar por 1 a 1. Na quinta, também às 20h, o Flamengo duela com o Fluminense após empate sem gols.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 1 CRUZEIRO

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Victor Hugo), Matheus França (Everton) e Gerson; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Igor Formiga (William), Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallisson (Matheus Jussa), Neto Moura (Mateus Vital) e Machado; Wesley (Stênio), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

GOLS - Wesley, aos 4 minutos, e Ayrton Lucas, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson e Gabriel (Flamengo); Rafael Cabral, Igor Formiga, William, Matheus Jussa e Wesley (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 3.669.392,50.

PÚBLICO - 61.095 pagantes (65.270 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).