Gabigol marca, é expulso após gesto obsceno, mas Santos vence o Vitória e deixa o Z-4

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 22:05:00 Editado em 30.05.2026, 22:11:44
Mesmo sem Neymar, que está com a Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo, o Santos contou novamente com o protagonismo de Gabigol para vencer o Vitória por 3 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou mais uma vez, ampliou sua sequência artilheira e, apesar da expulsão após um gesto obsceno em direção à arquibancada, ajudou o Peixe a conquistar um resultado fundamental na luta contra o rebaixamento.

Gabigol chegou ao quarto jogo consecutivo balançando as redes e alcançou a marca de 126 gols no Campeonato Brasileiro, entrando para o grupo dos dez maiores artilheiros da história da competição, ao lado de Washington, o Coração Valente.

Com a vitória, o Santos chegou aos 21 pontos e deixou a zona de rebaixamento, assumindo a 15ª colocação. O time paulista abriu vantagem sobre o Vasco, primeiro integrante do Z-4, que ainda joga na rodada. Já o Vitória permaneceu com 22, no meio da tabela.

A partida começou equilibrada e marcada por muitos erros de passe dos dois lados. Com dificuldades para criar jogadas trabalhadas, Santos e Vitória apostaram nas finalizações de média e longa distância. Melhor para o time da casa. Aos 18 minutos, Miguelito recebeu com liberdade pelo centro, avançou e arriscou de fora da área. A bola desviou na defesa baiana e enganou o goleiro Gabriel, abrindo o placar.

O Vitória respondeu pouco depois. Aos 22, Renê fez bela jogada individual pela esquerda, passou pela marcação e finalizou rasteiro, obrigando Gabriel Brazão a fazer boa defesa. Os visitantes tentaram aumentar a pressão na reta final do primeiro tempo, mas o Santos conseguiu segurar a vantagem até o intervalo.

Na volta dos vestiários, o Peixe mostrou mais intensidade e ampliou rapidamente. Aos oito minutos, após uma sequência de disputas na entrada da área, a bola sobrou para Barreal, que acertou um forte chute para marcar um belo gol. Dois minutos depois, o Vitória errou na saída de bola, Miguelito avançou pela esquerda e cruzou na medida para Gabigol aparecer livre na segunda trave e fazer o terceiro.

A festa do atacante, porém, durou pouco. Logo após comemorar o gol, Gabigol fez um gesto obsceno em direção a um torcedor e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Vitória passou a pressionar e descontou aos 29 minutos, quando Tarzia cruzou da esquerda e Renê apareceu para cabecear para o gol.

Apesar da pressão nos minutos finais, o Santos conseguiu controlar as ações defensivamente e confirmou uma vitória importante diante de sua torcida. Enquanto o Vitória ainda mandou uma no travessão com Renê, mas não saiu de um 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 3 X 1 VITÓRIA

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres (João Ananias) e Escobar; Willian Arão, Oliva (Samuel Pierri), Miguelito (Rony), Gabriel Bontempo (Davizinho) e Barreal (Rollheiser); Gabigol. Técnico: Cuca.

VITÓRIA - Gabriel; Caíque (Tarzia), Neris (Renato Kayzer) e Luan Cândido; Claudinho (Marinho), Baralhas (Emmanuel Martínez/Baralhas), Zé Vitor e Jamerson; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Miguelito, aos 18 minutos do primeiro tempo. Barreal, aos oito, Gabigol, aos dez, e Renê, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Brazão e Willian Arão (Santos); Caíque, Emmanuel Martínez, Luan Cândido e Renê (Vitória)

CARTÃO VERMELHO - Gabigol (Santos)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)

RENDA - R$ 483.217,50

PÚBLICO - 11.172 pessoas

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

