Gabigol e Léo Pereira não treinam e podem ser desfalque do Fla na Copa do Brasil

O Flamengo deve ter desfalques importantes para o jogo com o Athletico-PR, marcado para esta quarta-feira, às 21h, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o zagueiro Léo Pereira não treinaram nesta terça e podem ficar fora dos relacionados.

continua após publicidade

Apesar de estar em campo na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, Gabigol vem reclamando de dores no tornozelo e deve ser preservado. Já Léo Pereira sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi descartado pelo departamento médico.

Reforços para o segundo semestre, o goleiro Rossi e o volante Allan também são desfalques. Eles precisam de um trabalho físico para se encontrarem à disposição do treinador, diferente de Luiz Araújo.

continua após publicidade

O atacante teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e já treinou com o elenco principal. A expectativa é que ele seja opção de Sampaoli já para o jogo desta quarta-feira.

O Flamengo deve ir a campo com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro.

Além da Copa do Brasil, o Flamengo também está nas oitavas de final da Copa Libertadores e em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, contra 33 do líder Botafogo.