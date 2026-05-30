Gabigol é expulso de Santos x Vitória por reproduzir gesto obsceno logo após fazer gol

Uma cena lamentável tomou conta do segundo tempo da partida entre Santos e Vitória neste domingo, dia 30, pela 18ª rodada do Brasileirão. Logo após marcar o terceiro gol do time da Vila Belmiro, Gabigol foi expulso por reproduzir um gesto obsceno.

A manifestação lamentável do artilheiro santista foi direcionada a um torcedor nas cadeiras cativas na Vila Belmiro, que o estava criticando. O jogador já havia se direcionado à torcida, em tom de festa, após marcar, de cabeça, o terceiro gol do Santos sobre o rival baiano.

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Durante a paralisação para a comemoração, o VAR avisou o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS), que não demorou para aplicar o cartão vermelho ao atacante santista. Esta não é a primeira vez que um jogador no futebol brasileiro é ejetado por este motivo.

A vitória parcial elevou o Santos aos 21 pontos, na 15ª colocação com 21 pontos, empurrando o Vasco para a zona do rebaixamento. O time cruzmaltino ainda joga na rodada, contra o Atlético Mineiro, neste domingo, dia 31. Depois disso, os times entraram numa pausa de cerca de 50 dias em razão da Copa do Mundo.