Gabigol é denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping e pode ser suspenso por 4 anos

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi denunciado, nesta quinta-feira, pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraudar um exame de controle de doping, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, no Rio, em 8 de abril. A informação é do GE.

Gabigol, de 27 anos, poderá ser punido com suspensão de até quatro anos. O jogador vai a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". A data ainda não está definida.

Gabigol teria dificultado a realização do exame, ao prejudicar o trabalho dos oficiais responsáveis pela coleta, os desrespeitando e não seguindo os procedimentos adequados desde o início às 8h40. Os demais jogadores do elenco do Flamengo, segundo relatos adicionados à denúncia, se submeteram ao exame antes do treino das dez horas.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realiza o 'doping surpresa' sem aviso prévio nos centros de treinamentos dos clubes. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude em 30 de maio. A defesa do jogador está sendo feita por Rodrigo Dunshee, vice geral e jurídico do Flamengo.