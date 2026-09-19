Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Gabigol decide no fim, Santos bate Remo e conquista quarta vitória seguida no Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Santos precisou de apenas dois minutos para transformar a frustração de um empate sofrido no fim em mais uma demonstração de reação no Campeonato Brasileiro. Depois de Rony abrir o placar e o Remo igualar aos 39 minutos do segundo tempo, Gabigol apareceu aos 41 para definir a vitória por 2 a 1, neste sábado, no Mangueirão, em Belém, pela 28ª rodada.

O resultado leva o Santos aos 38 pontos e confirma a quarta vitória consecutiva da equipe na Série A. A sequência encerra um tabu que atravessava quase sete anos: o clube não conseguia quatro triunfos seguidos no Brasileirão desde novembro de 2019.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vitória também serve como resposta imediata à frustração sofrida no meio da semana. Eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos passou a ter somente o Brasileiro como caminho para buscar uma vaga na Libertadores de 2027. Já o Remo ficou na vice-lanterna, com 24.

A recuperação acontece mesmo sem Neymar. O camisa 10 continua afastado por uma lesão na coxa direita e não esteve à disposição para o compromisso no Pará. Outra ausência importante estava no gol. Gabriel Brazão ficou fora por causa do problema no ombro que exigirá cirurgia. Diógenes recebeu a oportunidade como titular e teve participação importante no primeiro tempo, mas também protagonizou a falha que permitiu ao Remo empatar na reta final.

O JOGO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A necessidade de pontuar para escapar das últimas posições fez o Remo tomar a iniciativa. A equipe paraense teve maior controle das ações durante boa parte da etapa inicial, enquanto o Santos encontrou dificuldades para acelerar as jogadas e chegar com clareza à área adversária. Aos 26 minutos, Vitor Bueno cobrou falta com perigo e obrigou Diógenes a fazer boa defesa. O goleiro santista voltou a aparecer aos 45, quando Marcelinho finalizou com força.

O Santos demorou a responder. Rony e Gabriel Bontempo tiveram oportunidades, mas finalizaram para fora. Sem Neymar, a equipe teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras e foi para o intervalo sem conseguir assumir o controle da partida.

A postura começou a mudar na segunda etapa. Aos 17, Bontempo ficou com uma sobra dentro da área. Em vez da finalização, tentou encontrar Gabigol de primeira, mas não conseguiu executar o passe. O Santos chegou ainda mais perto aos 25. Arthur lançou Gabigol, que apareceu frente a frente com Marcelo Rangel e tentou encobrir o goleiro. O camisa 1 do Remo fez a defesa e, no rebote, a bola desviou em Marllon antes de sair pela linha de fundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A melhora santista foi recompensada aos 32. Rony tabelou com Gabigol, recebeu dentro da área e bateu de chapa, com força e no canto. Marcelo Rangel ainda tentou alcançar a finalização, mas não conseguiu evitar o gol. A vantagem parecia encaminhar mais uma vitória do Santos. O time diminuiu o ritmo, passou a proteger o resultado e deixou o Remo com maior presença no campo ofensivo.

Foi quando a partida ganhou um roteiro improvável nos minutos finais. Aos 39, um cruzamento pela esquerda encontrou Diógenes em uma saída ruim. O goleiro não conseguiu ficar com a bola e permitiu que o Remo mantivesse a jogada viva. Yago Pikachu aproveitou a sequência do lance e colocou novamente a bola na área. Marllon apareceu para completar para as redes e deixar o placar em 1 a 1.

O empate poderia ter encerrado a série de vitórias santistas. A reação, porém, foi praticamente imediata. Dois minutos depois, aos 41, Gabriel Bontempo cobrou escanteio. Lucas Veríssimo ganhou pelo alto e desviou de cabeça. Gabigol apareceu na pequena área e deu o toque que tirou Marcelo Rangel da jogada para recolocar o Santos em vantagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Santos volta a campo no dia 2 de outubro, quando enfrenta o São Paulo, às 20h, no MorumBis, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Remo terá como próximo compromisso o duelo contra o Grêmio, no dia 7 de outubro, às 19h30, no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 2 SANTOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco (Jáderson), José Wlison, Zé Ricardo (Yago Pikachu) e Vitor Bueno (Alef Manga); Gabriel Taliari (Gabriel Poveda) e Galeano. Técnico: Thiago Carpini.

SANTOS - Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique (Lima) e Arthur Melo; Gabriel Bontempo (Gabriel Menino), Rony (Caballero) e Gabigol (Thaciano). Técnico: Cuca.

GOLS - Rony, aos 32, Marllon, aos 37, e Gabigol, aos 41 minutos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - José Welison (Remo); Escobar, Gabigol, Gabriel Bontempo e Luan Peres (Santos)

CARTÃO VERMELHO - Gabriel Poveda (Remo)

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA)

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol remo santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV