Gabi Zanotti lamenta perda de título do Corinthians e ano difícil: 'Tem de reconstruir'

Gabi Zanotti tinha tudo para se tornar a Rainha da América pela terceira edição seguida da Libertadores ao anotar os dois primeiros gols do Corinthians na final diante do Cruzeiro - foi com 2 a 0 ao intervalo. A reação mineira na segunda etapa e a conquista do título deixou a camisa 10 alvinegra bastante triste. Decepcionada com ano duro, com quatro finais perdidas, a estrela clamou pela "reconstrução" da equipe.

O Corinthians chegou a abrir 3 a 0, depois 4 a 2, permitiu a igualdade no fim, viu Robledo mandar pelo alto o pênalti que podia dar o sétimo título à equipe e depois acabou batido, por 5 a 4, amargando o quarto vice no ano.

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"(Estou) Muito triste pelo resultado, abrimos 3 a 0 e mudamos um pouco a postura, isso é inadmissível, a gente tinha de continuar sendo agressiva", detonou a camisa 10, reconhecendo que o Corinthians se acomodou com a vantagem larga.

"A gente sabia que a bola aérea e parada delas é muito forte e acabou sofrendo gols assim. Fico feliz pelo meu 100º gol (fez o 101º também pelo clube), mas seria melhor com o título, coroar a campanha com o título", disse. "Talvez seria a melhor campanha nossa da história e virou uma noite para ser esquecida, muito triste mesmo. Foi um ano difícil, o time batendo na trave por diversos momentos... Tem de se reconstruir, se reerguer, para voltar a ganhar títulos."

Maior artilheira do clube, agora com 133 gols após ir às redes duas vezes na final, Vic Albuquerque não poupou os erros defensivos. "Foi um jogo bom, fizemos boas partidas em todo o campeonato e fomos merecedores da final, na qual jogamos bem, mas falhamos algumas vezes defensivamente", lamentou. "Nos pênaltis, alguém tem de errar, alguém vai perder, mas no nosso caso foi pela questão defensiva mesmo porque a gente falhou um pouco. Agora é digerir essa derrota."