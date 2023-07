Gabi admite oscilação, mas acredita em volta por cima da seleção feminina de vôlei

A primeira derrota da seleção brasileira antes da semifinal da Liga das Nações ainda não foi digerida pelas atletas. Considerada uma das melhores jogadoras da atualidade, a ponteira Gabi usou as redes sociais para assumir parte da responsabilidade pela queda precoces. Ela prometeu dar a volta por cima para recolocar a equipe novamente no topo.

"Fim de mais uma Liga das Nações. Resultado longe do que planejamos, e a solução é só uma, trabalhar. Reconheço os meus erros, a minha responsabilidade nesse processo e sei que as críticas construtivas e cobrança fazem parte. Entrega e dedicação não faltarão. Trabalhar ainda mais, nos unirmos ainda mais, acreditar ainda mais no processo e no potencial que temos como equipe. Acredito demais nesse grupo. Pagar o preço que a evolução nos exige e voltar ainda mais fortes. Obrigada pela torcida e pelo incentivo que sempre recebemos. Voltaremos", disse Gabi.

Apesar de altos e baixos durante todo o torneio, o Brasil conseguiu avançar às fases finais, mas acabou sendo eliminada pela China por 3 sets 1, nas quartas de final. Foi a primeira vez que a seleção brasileira ficou fora de uma semifinal da Liga das Nações.

Gabi voltará a seleção para a disputa do Sul-Americano, que acontecerá em agosto, no Recife. A meta da equipe do técnico José Roberto Guimarães é focar no pré-olímpico, a ser realizado em setembro, no Japão.