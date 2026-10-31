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Futura equipe de Rafael Câmara na F1 troca piloto titular de última hora antes do GP do México

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Haas, equipe que terá o brasileiro Rafael Câmara como piloto titular na Fórmula 1 a partir de 2027, anunciou uma mudança de última hora para o GP do México. Neste sábado (31), a escuderia confirmou que o francês Esteban Ocon não participará do restante do fim de semana e será substituído pelo japonês Ryo Hirakawa, de 32 anos, atual reserva do time.

A Haas não explicou o motivo da substituição de Ocon e informou que não fará novos comentários sobre o assunto. A equipe, porém, descartou que a decisão tenha relação com problemas de saúde do piloto.

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Hirakawa já havia participado do primeiro treino livre no Autódromo Hermanos Rodríguez, na sexta-feira (30), quando ocupou justamente o carro de Ocon. O japonês terminou a atividade na 15ª colocação, em sua terceira participação em uma sessão de treinos livres nesta temporada.

Com a mudança, Hirakawa será companheiro de Oliver Bearman no terceiro treino livre, na classificação deste sábado e na corrida de domingo (1º), que terá 71 voltas. A prova marcará a estreia do japonês em uma corrida da Fórmula 1.

Apesar de nunca ter disputado um Grande Prêmio da categoria, Hirakawa tem experiência no automobilismo internacional. O piloto conquistou dois títulos do Mundial de Endurance (WEC), em 2022 e 2023, e venceu as 24 Horas de Le Mans em 2022, competindo pela Toyota.

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OCON DEIXARÁ A HAAS PARA A CHEGADA DE RAFAEL CÂMARA

A mudança acontece pouco mais de duas semanas depois de a Haas anunciar a contratação do brasileiro Rafael Câmara para a temporada de 2027. O piloto de 21 anos, que atualmente lidera o campeonato da Fórmula 2, assinou um contrato com a equipe americana e ocupará a vaga de Ocon no próximo ano.

O francês, de 30 anos, já tinha sua saída confirmada ao término da temporada de 2026. Ele chegou à Haas em 2025, depois de cinco temporadas na Alpine.

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Câmara, por sua vez, conquistou o título da Fórmula 3 em 2025 e faz parte da academia de pilotos da Ferrari. O brasileiro terá sua primeira temporada como titular da Fórmula 1 no próximo ano.

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Esteban Ocon FÓRMULA 1 Haas Rafael Câmara Ryo Hirakawa
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