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Futebol espanhol decide adotar versão 'light' da 'Lei Vini Jr.'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 18:05:00 Editado em 04.08.2026, 18:17:52
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A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta terça-feira um pacote de mudanças nas leis de jogo que serão aplicadas em LaLiga e outras competições do futebol espanhol a partir da temporada 2026/27. Entre as novas regras, está uma versão mais branda da 'Lei Vini Jr.', que resultará em cartão amarelo ao invés de vermelho quando jogadores taparem a boca durante discussões com adversários.

A 'Lei Vini Jr.' entrou em vigor a partir da Copa do Mundo 2026. Em abril, após reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá, a International Football Association Board (Ifab), que regulamenta as leis do futebol, aprovou a aplicação de cartão vermelho para qualquer jogador que cobrir a boca em uma situação de discussão com um adversário. No entanto, o Comitê Técnico de Árbitros da RFEF optou por suavizar a punição e prevê apenas cartão amarelo nestes casos.

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A Ifab decidiu aprovar a regra após o brasileiro Vinicius Júnior denunciar o meia argentino Gianluca Prestianni por proferir palavras racistas cobrindo a boca com a camisa na partida entre Real Madrid e Benfica pela Champions League da temporada 2025/26. Durante o Mundial, Almirón, do Paraguai, e Hincapié, do Equador, foram expulsos com a aplicação da regra.

Outra novidade será a aplicação de regras contra perda de tempo em jogo, com uma proposta idêntica à adotada no futebol inglês. Um das novas regras visa eliminar as paradas de tempo tático simuladas pelos goleiros e, caso seja autorizado atendimento médico em campo a jogadores desta posição, o técnico terá de escolher um atleta de linha para sair de campo por um minuto.

Também haverá uma mudança significativa relacionada com as substituições limitadas no tempo. A partir da próxima temporada, o jogador que for substituído deverá deixar o campo dentro de dez segundos após autorização do árbitro. Caso não gaste mais do que este intervalo de tempo para sair do gramado, o substituto precisará aguardar um minuto para entrar em campo, salvo em situações de segurança ou lesão que justifiquem a demora.

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O VAR também poderá intervir mais no futebol espanhol. A partir de agora, a tecnologia auxiliará a arbitragem nos seguintes casos: correção de eventuais erros na aplicação de cartão amarelo ou vermelho; revisão de escanteios mal marcados; e aplicação de segundos amarelos após erros manifestos, desde que a correção seja feita antes do reinício de jogo.

Além disso, a arbitragem poderá adicionar pausas de hidratação - que devem ser programadas com antecedência - se a temperatura da partida atingir 32°C.

Todas estas mudanças nas leis de jogo no futebol espanhol serão aplicadas a partir do dia 15 de agosto, quando Alavés e Getafe se enfrentam na abertura de LaLiga.

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