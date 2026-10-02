Fundo de Vorcaro emprestou R$ 28 milhões ao Cruzeiro, a pedido de Ronaldo

Ronaldo Fenômeno pediu R$ 28 milhões em empréstimo ao banqueiro Daniel Vorcaro em 2024, quando o ex-jogador estava no comando da SAF do Cruzeiro.

A informação foi revelada pela revista Veja a partir de conversas no celular de Vorcaro obtidas pela Polícia Federal. O Estadão confirmou que a operação ocorreu a pedido de Ronaldo. O ex-jogador e a defesa do banqueiro não se manifestaram.

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O fundo de investimentos de Vorcaro emprestou R$ 25 milhões a Ronaldo inicialmente. Com juros, o valor subiu para R$ 28 milhões. A operação está registrada no balanço de 2024 do Cruzeiro. O dinheiro partiu de um fundo chamado Victória, do qual o empresário também era dono.

Foi uma operação de crédito para o caixa da SAF do Cruzeiro, feita em março de 2024. A negociação e a contratação foram conduzidas pelo então CEO da SAF cruzeirense, Gabriel Lima, que aparece nas mensagens de Ronaldo enviadas ao dono do banco Master.

"Irmão, tudo bem? Tá indo amanhã para Londres, né? Pena não poder ir. Tô indo para Miami. Tenho trampo lá com Itaú no Miami Open. Preciso de uma ajuda tua. Como fomos eliminados da Copa do Brasil, deixamos de ter um dinheiro que contávamos e estamos apertados para fluxo de caixa. Gabriel Lima (CEO Cruzeiro) tá indo para Londres. Ele pode te encontrar e explicar melhor essa operação", escreveu Ronaldo. "Fala, irmão. Deixa comigo que falo com ele. Conte comigo", respondeu Vorcaro.

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Ronaldo, então, agradeceu quando a movimentação foi feita. "Amigo, o empréstimo saiu lá para o Cruzeiro! Muito obrigado, irmão!".

Procurado, Gabriel Lima disse que a operação foi uma "captação de capital de giro do clube, contratada em abril de 2024, com prazo de um ano e remuneração de CDI + 6% ao ano, taxa inferior à do financiamento bancário mantido pelo clube até então".

Também afirmou que a operação "integrou a diligência que precedeu a venda da SAF" e que o empréstimo foi quitado integralmente.

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"A contratação ocorreu em abril de 2024, mais de um ano e meio antes da liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central e da deflagração da Operação Compliance Zero, ocorridas em novembro de 2025", afirmou Lima.

Segundo consta no balanço do Cruzeiro, o empréstimo vencia em 8 de abril de 2025 e foi quitado. A movimentação aconteceu antes da liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central e da prisão de Daniel Vorcaro.

Em abril de 2024, um mês depois de obter o empréstimo com Vorcaro, Ronaldo acertou a venda de suas ações do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, sócio-majoritário até hoje da SAF cruzeirense.

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RONALDO PROMETEU APRESENTAR MESSI A VORCARO

As conversas reveladas pela revista Veja indicam relação de amizade entre Ronaldo e Vorcaro. "Irmão, saudades. Tá sumidinho", escreveu o Fenômeno ao banqueiro em uma das mensagens.

"Também, pô! Vamos trombar nesse verão em algum lugar! Final de semana que vem devo passar na região de Ibiza.Se tiver um canal para arrumar barco ou vila top em Ibiza, me passa? Tô procurando e você é o Rei de lá rs", disse o dono do Master.

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O ex-jogador, sugerem as conversas, arrumou ingressos VIP de uma partida do Inter Miami, time da MLS, para o banqueiro. "Irmão, falei como David Beckham. Ele tá conseguindo as coisas para vocês. Me manda aí quem vai lá para o jogo, quantas pessoas são, para ele organizar. Eu preciso mandar isso ainda hoje, tá, porque está sold out o jogo, mas ele vai conseguir lá", disse o Fenômeno, citando o astro inglês, um dos donos da franquia americana.

"Pedi para ele te atender e apresentar o Messi depois do jogo", completou Ronaldo. O craque argentino é a maior estrela da equipe.