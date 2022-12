Fundo de Esportes prestou apoio a atletas de 18 modalidades

Da Redação

Referências em seus esportes, 32 atletas de 18 diferentes modalidades receberam apoio financeiro da Prefeitura de Apucarana ao longo do ano, garantindo ao município representatividade esportiva em competições nacionais e internacionais. O aporte de recursos públicos liberado, via Fundo Municipal de Esportes (FMDEA), totalizou R$232.255,16.

A informação consta em relatório de prestação de contas, emitido pelo Conselho Municipal de Esportes de Apucarana (CMEA), recebido nesta semana pelo prefeito Júnior da Femac. “A promoção da qualidade de vida através da atividade esportiva é uma das prioridades da atual gestão municipal. Não por acaso, somos reconhecidamente hoje a “Capital do Esporte no Paraná”, sediando e participando de importantes competições. Através da Secretaria Municipal de Esportes, alicerçamos dia após dia um ambiente de valorização e apoio aos atletas locais, resgatando status de celeiro de talentos no esporte.”, definiu.

No sucesso do projeto municipal, Júnior destacou o papel da Câmara Municipal. “Agradecimento especial a todos os vereadores da base que, além de viabilizarem a aprovação do orçamento que é peça fundamental para a execução das políticas públicas municipais, são legisladores que têm sempre atuado com espírito republicano diante das matérias, sempre de interesse coletivo, encaminhadas pelo Executivo Municipal”, registrou.

“De Apucarana para o Brasil, e para o mundo”

Do tradicional futebol, passando por iniciativas sócio esportivas de base, ao ainda pouco conhecido “pole sport”, o suporte financeiro através do fundo municipal de esportes contribuiu para a participação de atletas apucaranenses em competições dentro e fora do território nacional.

“O apoio da prefeitura levou atletas para importantes competições em municípios do Paraná e outros estados da federação, bem como à disputas internacionais, como foi a participação do atleta de MMA Flávio Rodrigo Magon, no 42º Predador Fight Championship, em Cancun (México); das atletas de pole sport Gabriella Cardoso e Renata Santos, no Pan American Pole Championship, em Buenos Aires (Argentina); e do atleta Edson Aparecido Emídio em treinamento de atletismo em Naironi (Quênia)”, enalteceu o prefeito Júnior da Femac.

O secretário Municipal de Esportes, José Marcelino da Silva, o Grilo, avalia que a partir das gestões do ex-prefeito Beto Preto e do atual prefeito, Júnior da Femac, Apucarana voltou a ser um município que valoriza o esporte. “Além de fazer a lição de casa, investindo no fortalecimento das escolinhas de base em inúmeras modalidades, manutenção e construção de novas praças esportivas, estes gestores edificaram legislações importantes como a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Esportes, medidas de governo que potencializaram ainda as ferramentas públicas de apoio aos atletas locais”, disse Grilo.

Segundo o relatório anual, recursos do Fundo Municipal de Esportes de Apucarana (FMDEA) contribuíram ainda para a presença de atletas em Goiânia, onde ocorreu o 32º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu; Ceará, no Campeonato Brasileiro de Karatê Shotokan (em Fortaleza); e Campeonato Brasileiro de Karatê Master (em Calcaia); em São Paulo, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu sem Quimono (em Barueri); e Rally dos Sertões (7.300 quilômetros de percurso em 15 dias, com saída de Foz do Iguaçu (PR) e chegada em Salinópolis (PA).

“As 18 modalidades que receberam o apoio financeiro foram: atletismo, futebol, futsal feminino, voleibol, vôlei de praia, basquetebol, handebol, karatê, kung fu, jiu-jitsu, MMA, capoeira, rugby, motocross, automobilismo, fisiculturismo, mountain bike (MTB) e pole sport”, concluiu Grilo, secretário Municipal de Esportes de Apucarana.

