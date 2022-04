Da Redação

Freddy Rincón se envolve em grave acidente de carro na Colômbia

Na madrugada desta segunda-feira (11), Freddy Rincón, ex-jogador do Corinthians, sofreu um grave acidente de carro na cidade de Cali, na Colômbia. Conforme informações da imprensa local e apuradas pelo g1, ele dirigia o veículo, quando bateu contra um ônibus.

continua após publicidade .

Além do jogador, outras três pessoas ficaram feridas no acidente. Rincón foi levado a um hospital, que divulgou, por meio de nota, que ele passou por um procedimento cirúrgico, no entanto, não houve mais detalhes sobre seu estado de saúde, assim como das demais pessoas envolvidas no acidente.

Em vídeo divulgado no Twitter, é possível ver a lateral do carro e a frente do ônibus destruídos. Assista:

continua após publicidade .

En el accidente que se presentó sobre la calle 5 con carrera 34 en inmediaciones al Estadio Pascual Guerrero, resultaron heridos el conductor del MIO, el exfutbolista Freddy Rincón y dos mujeres, quienes fueron trasladados a centro asistenciales. #Cali pic.twitter.com/rMzOhvBuOc — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) April 11, 2022





Fonte: Informações do g1.