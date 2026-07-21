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Fred retorna ao Fluminense e assume comando da equipe Sub-20

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 13:15:00 Editado em 21.07.2026, 13:23:58
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Um dos principais ídolos da história do Fluminense, Fred está de volta ao clube. O ex-atacante foi anunciado nesta terça-feira como novo técnico da equipe Sub-20, justamente no dia em que o Tricolor completa 124 anos. O treinador inicia oficialmente o trabalho no dia 3 de agosto, quando se apresenta no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.

"Volto com o mesmo amor de sempre, muita vontade de trabalhar e de ajudar a formar grandes jogadores e grandes pessoas, que é o mais importante, e que honrem muito essa camisa todos os dias. Conto com o apoio de todos nessa nova caminhada", afirmou Fred.

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A mudança também provoca alterações nas comissões técnicas das categorias de base. Felipe Canavan, que comandava o Sub-20, retorna ao Sub-17, equipe pela qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2024. Thiago Macedo, atual treinador da categoria, foi convidado por Fred para integrar sua comissão como auxiliar.

Além de Thiago, a comissão do novo técnico do Sub-20 terá Bruno Barros como auxiliar, Conrado Aguilar na análise de desempenho e Jefferson Souza como preparador físico, com Gabriel Pinho na função de auxiliar. Kepler Inocêncio permanece como supervisor técnico da categoria. No Sub-17, Canavan contará com Philipe Saboya e Lindolfo Melo como auxiliares.

Fred retorna ao Fluminense após uma trajetória marcada por números expressivos com a camisa do clube. Em duas passagens, disputou 381 partidas e marcou 199 gols em jogos oficiais, sendo o segundo maior artilheiro da história tricolor. O ex-atacante conquistou dois Campeonatos Brasileiros, dois Campeonatos Cariocas, duas Taças Guanabara e uma Taça Rio. Entre 2022 e 2024, também trabalhou como diretor de planejamento esportivo e participou das conquistas da Libertadores de 2023, da Recopa Sul-Americana de 2024 e do Carioca de 2023.

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A experiência de Fred como treinador começou em 2025, quando comandou o Sub-17 do Fortaleza e conquistou a Supercopa Capital, em Brasília. Em fevereiro deste ano, assumiu o Sub-20 do clube cearense. Agora, o ex-jogador terá a missão de conduzir a formação de jovens atletas no clube onde construiu a maior parte de sua carreira.

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