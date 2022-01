Fred rebate críticas sobre adversários da seleção: 'Futebol não é só Europa'

Da Redação

O volante Fred rebateu críticas sobre o nível dos adversários enfrentados pela seleção brasileira durante entrevista coletiva neste sábado, em Belo Horizonte. O meio-campista do Manchester United afirmou que "futebol não é só na Europa", lembrou que por lá ocorrem jogos de seleções bastante desequilibrados e ainda pediu o apoio da torcida nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo, com o Brasil já classificado nas Eliminatórias Sul-Americanas.

continua após publicidade .

"Não são seleções fracas as sul-americanas, elas têm muita qualidade. Tivemos dificuldade (contra o Equador), as pessoas acham que futebol é só na Europa e não, pelo contrário. Recentemente, a Inglaterra ganhou de 10 a 0 (de San Marino, em Novembro), não podemos falar que as equipes sul-americanas são fracas. Queremos a torcida nos apoiando. Não estamos no máximo, mas procuramos excelência. Pelos números estamos muito bem e nosso desempenho é muito bom também, fazemos grandes jogos contra grandes equipes. Temos que melhorar, óbvio, mas estamos fazendo nosso melhor trabalho", disse o atleta do Manchester United.

Mesmo sendo presença constante nas convocações de Tite e com espaço cativo no time titular, principalmente a partir do último ano, Fred ainda não se vê garantido na Copa do Mundo. Parceiro de Casemiro no meio-campo, Fred atuou como titular nos cinco últimos jogos da seleção brasileira.

continua após publicidade .

"Fico muito feliz de jogar esses últimos jogos como titular, isso é muito importante, mas ainda é uma briga que está em aberto...não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas fico feliz de brigar por posição, é uma seleção cheia de opções. Procuro na seleção e no clube fazer o melhor, porque se eu estiver bem lá vou vir para a seleção. Mas sei que não estou convocado ainda para a Copa, tenho que trabalhar para estar na lista. Tem muito chão ainda", afirmou.

O empate por 1 a 1 contra o Equador foi concedido após a seleção sofrer um gol em cobrança de escanteio. Apesar do erro no último jogo, Fred elogiou a capacidade do time comandado por Tite nas jogadas de bola parada.

"Não é que não vem dando certo, estamos bem nas bolas paradas. Infelizmente, tomamos gol nessa partida (contra o Equador). Eles são muito fortes...concedemos esse gol. Mas, se parar para ver, estamos bem nisso, tomamos poucos gols", completou o meio-campista.

O Brasil é líder das Eliminatórias com 36 pontos. Foram 11 vitórias e três empates em 14 jogos, nos quais sofreu apenas cinco gols. A seleção enfrentará o Paraguai nesta terça-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.