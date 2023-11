Fred, ídolo do Fluminense, sofre assalto à mão armada no Rio

O ex-atacante Fred, ídolo do Fluminense e diretor de planejamento do clube,campeão da Libertadores, sofreu um assalto à mão armada quando voltava para casa, na madrugada de quinta-feira, em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio. O ex-jogador chegava de uma confraternização no Maracanã após a vitória do tricolor carioca sobre o São Paulo, por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Um vídeo do crime foi divulgado pelo jornalista José Ilan na rede social X (antigo Twitter). Fred, em um carro preto, aguardava para entrar na garagem do prédio quando bandidos armados desceram de um veículo branco que estava logo atrás. Os criminosos apontaram a arma em direção ao ex-jogador e o obrigaram a sair do automóvel. Em seguida, eles fogiram do local com o carro de Fred, que teria ficado deitado no chão após ser rendido.

O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Rio para esclarecimentos sobre o crime, mas ainda não obteve resposta. Segundo o site GE, além do carro, Fred também teve celulares roubados pelos bandidos. Apesar do susto, ele passa bem e não se feriu. Procurado, o Fluminense também não se manifestou sobre o caso.

Fred trabalha como diretor de planejamento esportivo do Fluminense desde dezembro de do ano passado, quando pendurou as chuteiras. Pelo tricolor carioca, ele disputou 382 jogos e marcou 199 gols ao longo de duas passagens (de 2009 a 2016, e 2020 a 2022). Ele conquistou pelo time do Rio dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), dois Estaduais (2012 e 2022) e a Copa da Primeira Liga (2016).

Ao longo da carreira, Fred também atuou por América-MG, Cruzeiro, Lyon (FRA) e Atlético-MG. Ele também disputou as Copas do Mundo de 2006, na Alemanha, e 2014, no Brasil, quando foi titular do time de Luiz Felipe Scolari. Pela seleção brasileira, Fred foi campeão da Copa das Confederações, em 2013, marcando na final contra a Espanha.