Fred faz gol relâmpago, Flu bate Internacional e se aproxima do G-6 do Brasileiro

Com gol relâmpago de Fred, o de número 101 em Campeonatos Brasileiros com a camisa tricolor, o Fluminense levou a melhor no duelo direto por vaga na Copa Libertadores contra o Internacional ao vencer o rival pelo placar de 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela 35ª rodada. O atacante igualou a marca de Pelé, que também fez 101 gols pelo Santos.

O resultado levou o Fluminense aos 51 pontos na sétima posição, apenas um atrás do Red Bull Bragantino, em sexto. De quebra, aplicou a terceira derrota consecutiva do Internacional, estacionado em oitavo, com 47.

Além do revés, o time gaúcho chegou a dois meses sem vencer fora de Porto Alegre. São sete jogos seguidos sem vitória, com seis derrotas e um empate. Já o Fluminense aproveitou a festa com os mais de 18 mil torcedores presentes no Maracanã.

Em campo, o Fluminense tratou de acabar com toda a estratégia do Inter para o duelo. No minuto inicial, Fred cruzou, a bola bateu no braço de Bruno Méndez, e o árbitro assinalou pênalti. A torcida ainda berrava o famoso canto: "o Fred vai te pegar", quando o artilheiro cobrou pênalti e mandou para o fundo das redes. É o nono gol em 21 jogos contra a equipe colorada.

O jogo mudou totalmente com o gol logo no início. O Fluminense passou a jogar reativo e viu o Inter dominar o duelo e atuar praticamente o tempo inteiro no campo de defesa do adversário. O time gaúcho desperdiçou uma oportunidade atrás da outra. A melhor delas com Edenílson. O meia recebeu de costas para Marcos Felipe, conseguiu girar o corpo e chutar, pela linha de fundo.

E Marcos Felipe teve trabalho nos primeiros 45 minutos. O Inter chegou a bombardear o gol adversário. Taison, Mercado e Víctor Cuesta tentaram, mas não conseguiram furar o bloqueio do Fluminense, que só assustou nas arrancadas de Luiz Henrique. Apesar do pouco poderio ofensivo, conseguiu o que queria: segurar a vantagem.

No segundo tempo, o técnico Diego Aguirre colocou o Inter ainda mais no ataque. O treinador abriu mão de Patrick e do zagueiro Bruno Méndez e colocou o meia Maurício e o atacante Matheus Cadorini. O panorama continuou o mesmo da etapa inicial, de ataque contra defesa.

O Inter voltou a perder um gol incrível aos 21 minutos. Após chute mascado de Taison, Matheus Cadorini recebeu dentro da área. Ele chutou no capricho rente à trave. De tanto ir para o ataque, o time gaúcho deu o contragolpe ao Flu, que conseguiu achar um buraco na marcação rival para assustar com Caio Paulista.

O time carioca foi crescendo com o desespero do adversário. Marcão tirou Fred, que virou um segundo treinador no banco de reservas. Dentro das quatro linhas, Bobadilla colocou fogo na partida e fez com que o time tricolor explorasse o contra-ataque. O clima esquentou, Lomba chegou a ir para área e Paulo Victor acabou expulso por parar uma jogada de velocidade do time carioca.

Desorganizado dentro de campo, o time gaúcho tentou tudo que podia, mas não resistiu ao cansaço e não conseguiu mais ameaçar. Com dez jogadores, virou presa fácil. Coube ao Flu segurar o resultado para se aproximar ainda mais da zona de Libertadores.

O time carioca volta a campo no próximo domingo, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 19h, o Inter recebe o Santos, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 INTERNACIONAL

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; Wellington, Calegari (Manoel) e Yago Felipe; Caio Paulista (Lucca), Fred (Bobadilla) e Luiz Henrique (Arias). Técnico: Marcão.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez (Maurício), Mercado, Víctor Cuesta e Moisés (Heitor); Rodrigo Dourado (Paulo Victor), Edenílson e Patrick (Matheus Cadorini); Palacios (Gustavo Maia) e Taison. Técnico: Diego Aguirre.

GOL - Fred (pênalti), aos três minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Calegari, Manoel, Marlon, Wellington e Yago Felipe (Fluminense); Mercado, Rodrigo Dourado e Víctor Cuesta (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Paulo Victor (Internacional).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 504.585,00.

PÚBLICO - 18.617 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).