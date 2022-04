Fred confirma aposentadoria do futebol para julho, no aniversário do Fluminense

Da Redação

Uma era vai chegando ao fim. Nesta sexta-feira, Fred anunciou o que já havia sendo especulado desde a temporada passada: este será seu último ano como jogador profissional e, consequentemente, do Fluminense. O ídolo tricolor irá se aposentar ao final de seu contrato, que termina no dia 21 de julho, mesma data do aniversário de 120 anos do clube.

Ao final do treino desta tarde nas Laranjeiras, o atacante convocou entrevista coletiva, na qual anunciou e detalhou os motivos por trás de sua decisão, que envolve principalmente o aspecto familiar. Jogador profissional desde 2003, quando começou no América Mineiro, Fred afirmou que gostaria de ter tido mais tempo com sua família.

"Acho que é o melhor para todo mundo. Tenho três filhos. Uma de 16 anos que eu não curti muito. Tenho uma de quatro e um moleque de cinco que eu quero levar na escola, levar para jogar bola na areia. Quero jogar tênis com minha esposa, almoçar e jantar com meus pais. Eu parando agora, vou estar satisfeito porque realizei meu sonho de encerrar a carreira no Fluminense. Se eu não fizesse, seria um atleta frustrado", contou o atleta.

Fred teve duas passagens pelo tricolor carioca e se tornou um dos maiores ídolos do clube. De 2009 a 2016 e a segunda desde 2020, conquistando cinco títulos no período - o mais recente sendo o Campeonato Carioca de 2022, conquistado sobre o Flamengo. O atacante também considerou o "alívio" que sua aposentadoria dará sobre a folha salarial do Fluminense. Para essa temporada, o clube contratou diversos "medalhões", como Felipe Melo, William "Bigode" e o goleiro Fábio.

"Sei que eu parando vou estar dando brecha para outros garotos que estão atropelando, como o John Kennedy. Temos o Cano que está voando, o Bigode, até mesmo abrir um espaço na folha para uma futura contratação. É bom para todo mundo. Vamos curtir esses últimos dias", afirmou o ídolo do Fluminense, que também cogitou a possibilidade de seguir com um cargo administrativo ou técnico no clube.

O atacante também brincou sobre o "esforço" que anda fazendo nos últimos jogos, para acompanhar o ritmo dos demais atletas. "Vocês estão vendo que parece que estou correndo na ladeira, e os moleques estão na descida. Estou fazendo uma força danada. Mas é aquele negócio, se pintar uma oportunidade vou continuar jogando ela (bola) para dentro. Vou fazer o máximo possível para isso enquanto estiver jogando", concluiu.

Com a camisa do Fluminense, Fred soma 371 jogos e 197 gols - segundo maior artilheiro da história do clube, atrás apenas de Waldo, com 319. Além do Carioca, o centroavante foi bicampeão brasileiro (2010 e 2012), campeão estadual em 2012 e da Primeira Liga em 2016. Também conquistou três campeonatos franceses (2005-06, 2006-07 e 2007-08) pelo Lyon, uma Copa América com a seleção brasileira (2006) e uma Copa do Brasil (2018) em sua passagem pelo Cruzeiro.