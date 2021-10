Frankfurt faz história com vitória de virada sobre o líder Bayern, em Munique

Da Redação

O Eintracht Frankfurt obteve um resultado marcante neste domingo. O time, que ainda não havia vencido na atual edição do Campeonato Alemão, desencantou derrotando o Bayern de Munique, por 2 a 1, num jogo eletrizante no Allianz Arena, válido pela 7ª rodada. Com o surpreendente tropeço, o líder perde os 100% de aproveitamento em casa no torneio e também sua invencibilidade. Esta é a primeira vitória do Eintracht sobre o Bayern fora de casa após 20 anos.

Apesar da derrota, o Bayern de Munique se mantém na liderança, com 16 pontos. O Freiburg agora é o único time invicto na competição. Já o Frankfurt fica na 13ª colocação, com oito pontos ganhos.

O primeiro gol da partida saiu aos 29 minutos, quando Leon Goretzka recebeu passe de Lewandowski e bateu no canto para fazer 1 a 0. Os visitantes reagiram muito rápido e conseguiram empatar três minutos depois. Kostic cobrou escanteio e Hinteregger cabeceou para deixar tudo igual.

O grande destaque da partida foi o goleiro Kevin Trapp, que fez 11 defesas no jogo, com destaque para um cabeceio à queima-roupa de Lewandowski, salvo com os pés do goleiro. O gol da virada do Frankfurt aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Mesmo sem muito ângulo, Kostic chutou forte cruzado e superou o goleiro Neuer.

Mais cedo neste domingo, outro mandante perdeu pelo placar de 2 a 1. O Mainz recebeu o Union Berlin na Mainz Arena e foi derrotado em confronto direto na classificação. O Union alcança a sétima colocação, com 12 pontos, enquanto o Mainz é o nono, com 10 pontos.