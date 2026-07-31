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Franco Baresi, lenda do Milan e da seleção da Itália, morre aos 66 anos

A notícia foi divulgada pelo clube nesta sexta-feira (31); a causa da morte não foi informada

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 08:42:25 Editado em 31.07.2026, 08:42:39
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Franco Baresi, lenda do Milan e da seleção da Itália, morre aos 66 anos
Autor Franco Baresi, zagueiro que fez história com a camisa do Milan nas décadas de 1980 e 1990 - Foto: Reprodução/Instagram @azzurri

Franco Baresi, zagueiro que fez história com a camisa do Milan nas décadas de 1980 e 1990 e ícone da seleção italiana, morreu aos 66 anos. A notícia foi divulgada pelo clube nesta sexta-feira (31). A causa da morte não foi informada.

"A História do Milan está em lágrimas pela partida de Franco Baresi. Seu exemplo e sua profundidade serão, para sempre como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e do caminho de todo o Club. As condolências que o AC Milan apresenta a toda a família de Franco Baresi são as mesmas que todo torcedor rossonero faz a si mesmo em uma hora tão dura", escreveu o Milan em publicação nas redes sociais.

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A Federação Italiana de Futebol, por meio do presidente Giovanni Malagò, lamentou a morte de Baresi. "O futebol italiano perdeu uma de suas lendas. Um campeão extraordinário que vestiu apenas duas camisas ao longo de sua carreira: a do Milan e a da Azzurra. Uma escolha romântica, que lhe garantiu um lugar no coração dos torcedores e de milhões de italianos. Vamos nos lembrar dele como ele merece durante as próximas partidas da seleção, equipe pela qual ele sempre demonstrou dedicação excepcional, tornando-se um de seus símbolos mais gloriosos."

Baresi defendeu o Milan por 20 anos, conquistando seis títulos do Campeonato Italiano (1978/79, 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94 e 1995/96), três taças da Champions League (1988/89, 1989/90 e 1993/94), três Supercopas da Uefa (1989, 1990 e 1994), duas Copas Intercontinentais (1989 e 1990), quatro Supercopas da Itália (1988, 1992, 1993 e 1994) e a Copa Mitropa (1982).

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Durante a fase de reconstrução do clube no início da década de 1980, Baresi permaneceu leal e foi campeão de duas edições da Serie B (1980/81 e 1982/83).


Pela seleção italiana, foram 13 anos na zaga da seleção nacional, fazendo parte do elenco que venceu a Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Ele participou de outros dois Mundiais (1990 e 1994) - ficando fora de 1986 por um desentendimento com o técnico - e duas Eurocopas (1980 e 1988), fazendo 81 jogos e marcando um gol.

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Na Copa de 1994, Baresi chamou atenção por passar por uma artroscopia no início do torneio e retornar de maneira milagrosa para a final, contra o Brasil. Junto de Massaro e Roberto Baggio, ele foi um dos três italianos que perderam suas cobranças na decisão em Los Angeles que terminou com o tetracampeonato da seleção brasileira.

Franco Baresi, lenda do Milan e da seleção da Itália, morre aos 66 anos
AutorFoto: Divulgação/Fifa


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