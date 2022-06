Francesco Bagnaia domina, bate recorde e faz pole position da MotoGP na Alemanha

(via Agência Estado)

Francesco "Pecco" Bagnaia dominou os treinos deste sábado, bateu recorde no Circuito de Sachsenring e garantiu a pole position da etapa da Alemanha da MotoGP. Ele fechou o Q2 com uma volta de 1min19s765, melhor tempo anotado na história da pista em uma classificação final, seguido por Fabio Quartararo e Johann Zarco em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O top 10 foi completado por Aleix Espargaro, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Luca Marini, Jorge Martin, Maverick Viñales e Takaaki Nakagami.

Antes das qualificatórias, Bagnaia deu show no terceiro treino livre e bateu o recorde de menor tempo já alcançado por um piloto em Sachsenring, com 1min19s176s. A marca, que já era dele antes do início dos treinos, havia sido batida por Aleix Espargaró, também nesta sexta, mas acabou voltando para as mãos do italiano da Ducati.

Dono do melhor tempo dos quatro treinos livres, Bagnaia avançou direto ao Q2 ao lado de Aleix, Miller, Zarco, Martin, Quartararo, Marini, Nakagami e Viñales. Na sequência, os italianos Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi foram os melhores no Q1 e conseguiram se juntar aos outros dez na briga pela pole position.

Pecco entrou como favorito para conseguir o melhor tempo do Q2 e garantir a ponta no grid de largada no domingo, mas sabia que Fabio Quartararo, dono da melhor volta do treino 4, se esforçaria para que isso não acontecesse. O francês Johann Zarco era outro que mostrava ter condições para brigar pela posição.

O primeiro líder do Q2 foi Aleix Espargaró, ao anotar 1min20s413, mas logo Bagnaia tomou o posto com uma volta de 1min20s098. Na segunda tentativa, o italiano diminui pouco e foi para 1min20s064, antes de se aproximar do tempo do treino 3 e garantir a pole position com 1min19s765. Espargaró se manteve atrás até perder o segundo melhor tempo e ser jogado para a quarta colocação por Quartararo e Zarco.

A etapa da Alemanha está marcada para as 9 horas de domingo, dia em que a corrida terá um vencedor que não seja Marc Márquez pela primeira vez em oito anos. Atualmente lesionado e fora da disputa, o espanhol venceu todas as disputas em Sachsenring desde 2013 (não houve corrida em 2020, por causa da pandemia de covid-19).

CLASSIFICAÇÃO

Pole position da corrida, Bagnaia está na quinta colocação do Mundial de Pilotos, com 81 pontos, dez a menos que Zarco, o quarto colocado. O Top 3 tem Quartararo em primeiro, com 148, seguido por Aleix Espargaró na vice-liderança, com 125 e Bastianini, que vai largar do 17º lugar no domingo. em terceiro, com 94.