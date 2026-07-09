Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
CLASSIFICADA

França vence Marrocos e é a primeira semifinalista da Copa do Mundo

Seleção francesa domina partida no Gillette Stadium, vence por 2 a 0 e alcança a penúltima fase do torneio pela terceira vez consecutiva

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 20:27:53 Editado em 09.07.2026, 20:27:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

França vence Marrocos e é a primeira semifinalista da Copa do Mundo
Autor França vai para a Semifinal - Foto: Instagram/Seleção da França

A França se tornou a primeira seleção classificada para a semifinal da Copa do Mundo ao derrotar o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O grande destaque da partida foi o atacante Kylian Mbappé, que balançou as redes e deu a assistência para Ousmane Dembélé anotar o segundo gol, sacramentando a vitória da equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps. Com a classificação, os franceses alcançam as semifinais pela terceira edição consecutiva e aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira (10) em Los Angeles, para conhecerem seu próximo adversário no Mundial.

LEIA MAIS: Homem é encontrado morto em frente ao monumento do Bonezão, em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar do placar favorável construído na etapa final, a França enfrentou dificuldades no primeiro tempo devido à grande atuação do goleiro marroquino Bono. Dominando as ações ofensivas, a seleção europeia criou oportunidades logo nos minutos iniciais, exigindo boas defesas em finalizações de Mbappé e cabeceios de Upamecano. Aos 25 minutos, a pressão pareceu surtir efeito quando Mbappé fez jogada individual e foi derrubado pelo lateral Mazraoui dentro da área. O próprio camisa 10 assumiu a cobrança do pênalti, mas parou nas mãos de Bono. A equipe francesa seguiu insistindo e chegou a acertar o travessão em um chute de longa distância do lateral Lucas Digne nos acréscimos da primeira etapa.

O alívio francês e a construção do resultado positivo vieram rapidamente no segundo tempo. Aos 15 minutos, o ponta Désiré Doué rolou a bola para Mbappé, que bateu colocado para inaugurar o marcador. Apenas cinco minutos depois, o craque francês brilhou novamente atuando como garçom, escorando a bola de calcanhar para Dembélé, que arrancou em velocidade e chutou no canto para ampliar a vantagem.

O Marrocos, que apostava nos contra-ataques ao longo de toda a partida, só conseguiu levar perigo real à meta de Mike Maignan na reta final do jogo, com tentativas de Ounahi e El Aynaoui. Sem conseguir reverter a desvantagem, a equipe marroquina se despede do torneio nas quartas de final, mas deixa os Estados Unidos com a marca histórica de ser a primeira seleção africana a alcançar esta fase da competição por duas edições consecutivas do Mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo França Futebol Kylian Mbappé marrocos Semifinais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV