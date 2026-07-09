França vence Marrocos e é a primeira semifinalista da Copa do Mundo
Seleção francesa domina partida no Gillette Stadium, vence por 2 a 0 e alcança a penúltima fase do torneio pela terceira vez consecutiva
A França se tornou a primeira seleção classificada para a semifinal da Copa do Mundo ao derrotar o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O grande destaque da partida foi o atacante Kylian Mbappé, que balançou as redes e deu a assistência para Ousmane Dembélé anotar o segundo gol, sacramentando a vitória da equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps. Com a classificação, os franceses alcançam as semifinais pela terceira edição consecutiva e aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira (10) em Los Angeles, para conhecerem seu próximo adversário no Mundial.
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Apesar do placar favorável construído na etapa final, a França enfrentou dificuldades no primeiro tempo devido à grande atuação do goleiro marroquino Bono. Dominando as ações ofensivas, a seleção europeia criou oportunidades logo nos minutos iniciais, exigindo boas defesas em finalizações de Mbappé e cabeceios de Upamecano. Aos 25 minutos, a pressão pareceu surtir efeito quando Mbappé fez jogada individual e foi derrubado pelo lateral Mazraoui dentro da área. O próprio camisa 10 assumiu a cobrança do pênalti, mas parou nas mãos de Bono. A equipe francesa seguiu insistindo e chegou a acertar o travessão em um chute de longa distância do lateral Lucas Digne nos acréscimos da primeira etapa.
O alívio francês e a construção do resultado positivo vieram rapidamente no segundo tempo. Aos 15 minutos, o ponta Désiré Doué rolou a bola para Mbappé, que bateu colocado para inaugurar o marcador. Apenas cinco minutos depois, o craque francês brilhou novamente atuando como garçom, escorando a bola de calcanhar para Dembélé, que arrancou em velocidade e chutou no canto para ampliar a vantagem.
O Marrocos, que apostava nos contra-ataques ao longo de toda a partida, só conseguiu levar perigo real à meta de Mike Maignan na reta final do jogo, com tentativas de Ounahi e El Aynaoui. Sem conseguir reverter a desvantagem, a equipe marroquina se despede do torneio nas quartas de final, mas deixa os Estados Unidos com a marca histórica de ser a primeira seleção africana a alcançar esta fase da competição por duas edições consecutivas do Mundial.